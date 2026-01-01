Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gino Iorgulescu, apel către primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: "Să vedem cum putem duce campionatul la capăt" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gino Iorgulescu, apel către primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: “Să vedem cum putem duce campionatul la capăt”

Gino Iorgulescu, apel către primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: “Să vedem cum putem duce campionatul la capăt”

Bogdan Stănescu Publicat: 1 ianuarie 2026, 16:15

Comentarii
Gino Iorgulescu, apel către primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: Să vedem cum putem duce campionatul la capăt

Gino Iorgulescu / Sport Pictures via Hepta

Şeful LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), e nemulţumit că play-off-ul nu se poate disputa pe Arena Naţională. Din luna mai sunt programate concerte pe Arena Naţională. Inclusiv Metallica ar urma să susţină un concert pe acest stadion.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gino Iorgulescu a transmis că îi va scrie proaspătului primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe această temă. În trecut şi Gigi Becali (67 de ani) s-a arătat revoltat că evenimentele sportive nu sunt tratate prioritar şi că sunt momente când FCSB nu poate evolua pe Arena Naţională.

Gino Iorgulescu anunţă o adresă pentru primarul Capitalei: “Le dăm datele care trebuie să fie blocate pentru Liga 1”

“Să vedem cum gestionăm să putem duce acest campionat până la capăt. Play-off-ul nu se poate juca pe Lia Manoliu (n.r.: Arena Națională). Această problemă trebuie gestionată de primarul Capitalei, pentru că acel stadion s-a făcut pentru fotbal și sport în general. Nu pentru concerte!

O să facem o adresă la primarul Capitalei, asta după ce se face țintarul pentru play-off și play-out. O să le dăm datele care trebuie să fie blocate pentru Liga 1. E o hotărâre de Guvern 499, articolul 2, care spune că acel stadion este cu prioritate pentru fotbal, sport în general”, a declarat Gino Iorgulescu pentru prosport.ro.

Sezonul regular în Liga 1 se va termina la începutul lunii martie, urmând ca ulterior să înceapă meciurile din play-off şi play-out.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Observator
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Au vrut să ardă toate peliculele cu Nadia Comăneci la Revoluţie! O fostă sportivă a plecat din ţară după ce fratele ei a fost ucis
Fanatik.ro
Au vrut să ardă toate peliculele cu Nadia Comăneci la Revoluţie! O fostă sportivă a plecat din ţară după ce fratele ei a fost ucis
18:24
Oferte pentru Steven Nsimba. Cât cere Universitatea Craiova pentru omul ajuns în dizgrațiile lui Mihai Rotaru
18:02
25 de ani de când Hagi era inclus de L’Equipe în Top 100 jucători din secolul 20. Pe ce loc s-a aflat “Regele”
17:39
Inedit! Csikszereda poate câștiga titlul de “momentul sportiv al anului” în Ungaria
17:14
OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1!
17:07
Alexandru Dedu, anunț la început de 2026. Și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal
17:00
EXCLUSIVIonuţ Radu, lăudat pentru prestaţiile din LaLiga: “Şi românii pot confirma în campionate puternice”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” 2 Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an 3 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! 4 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 5 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 6 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase