Gino Iorgulescu, apel către primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: "Să vedem cum putem duce campionatul la capăt" - Antena Sport

Şeful LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), e nemulţumit că play-off-ul nu se poate disputa pe Arena Naţională. Din luna mai sunt programate concerte pe Arena Naţională. Inclusiv Metallica ar urma să susţină un concert pe acest stadion.
Gino Iorgulescu a transmis că îi va scrie proaspătului primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe această temă. În trecut şi Gigi Becali (67 de ani) s-a arătat revoltat că evenimentele sportive nu sunt tratate prioritar şi că sunt momente când FCSB nu poate evolua pe Arena Naţională.
Gino Iorgulescu anunţă o adresă pentru primarul Capitalei: “Le dăm datele care trebuie să fie blocate pentru Liga 1”
“Să vedem cum gestionăm să putem duce acest campionat până la capăt. Play-off-ul nu se poate juca pe Lia Manoliu (n.r.: Arena Națională). Această problemă trebuie gestionată de primarul Capitalei, pentru că acel stadion s-a făcut pentru fotbal și sport în general. Nu pentru concerte!
O să facem o adresă la primarul Capitalei, asta după ce se face țintarul pentru play-off și play-out. O să le dăm datele care trebuie să fie blocate pentru Liga 1. E o hotărâre de Guvern 499, articolul 2, care spune că acel stadion este cu prioritate pentru fotbal, sport în general”, a declarat Gino Iorgulescu pentru prosport.ro.
Sezonul regular în Liga 1 se va termina la începutul lunii martie, urmând ca ulterior să înceapă meciurile din play-off şi play-out.
