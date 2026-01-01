Gino Iorgulescu, apel către primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: "Să vedem cum putem duce campionatul la capăt" - Antena Sport

Şeful LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), e nemulţumit că play-off-ul nu se poate disputa pe Arena Naţională. Din luna mai sunt programate concerte pe Arena Naţională. Inclusiv Metallica ar urma să susţină un concert pe acest stadion.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gino Iorgulescu a transmis că îi va scrie proaspătului primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe această temă. În trecut şi Gigi Becali (67 de ani) s-a arătat revoltat că evenimentele sportive nu sunt tratate prioritar şi că sunt momente când FCSB nu poate evolua pe Arena Naţională.

Gino Iorgulescu anunţă o adresă pentru primarul Capitalei: “Le dăm datele care trebuie să fie blocate pentru Liga 1”

“Să vedem cum gestionăm să putem duce acest campionat până la capăt. Play-off-ul nu se poate juca pe Lia Manoliu (n.r.: Arena Națională). Această problemă trebuie gestionată de primarul Capitalei, pentru că acel stadion s-a făcut pentru fotbal și sport în general. Nu pentru concerte!

O să facem o adresă la primarul Capitalei, asta după ce se face țintarul pentru play-off și play-out. O să le dăm datele care trebuie să fie blocate pentru Liga 1. E o hotărâre de Guvern 499, articolul 2, care spune că acel stadion este cu prioritate pentru fotbal, sport în general”, a declarat Gino Iorgulescu pentru prosport.ro.

Sezonul regular în Liga 1 se va termina la începutul lunii martie, urmând ca ulterior să înceapă meciurile din play-off şi play-out.