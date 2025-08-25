Jurnal Antena Sport | E dus cu placa - Antena Sport

EXCLUSIV Patricia Vizitiu: “Handbalul va fi mai trist fără Cristina Neagu”. Semnalul de alarmă tras de fosta jucătoare!

Barcelona vrea să transfere din La Liga! Jucătorul pe care au „pus ochii” catalanii

Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid!

Foto Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani

Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea

“Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă”

Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria”

“E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur”

FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous