Jurnal Antena Sport | E dus cu placa - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | E dus cu placa
Un american, care a fost în trupele speciale, a trecut la următorul nivel de acrobații cu parașuta! I-a amețit pe fani, pe unul dintre cele mai spectaculoase poduri din America.
Un american, care a fost în trupele speciale, a trecut la următorul nivel de acrobații cu parașuta! I-a amețit pe fani, pe unul dintre cele mai spectaculoase poduri din America.
Jurnal Antena Sport | E dus cu placaJurnal Antena Sport | E dus cu placa
Jurnal Antena Sport | Impact frontal la mareJurnal Antena Sport | Impact frontal la mare
Jurnal Antena Sport | La porțile EuropeiJurnal Antena Sport | La porțile Europei
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 augustAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 august
Truls Moregard a câștigat unul dintre cele mai tari meciuri din istoria tenisului de masă! Punctul victoriei,…Truls Moregard a câștigat unul dintre cele mai tari meciuri din istoria tenisului de masă! Punctul victoriei,…