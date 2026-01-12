Transfer la Oțelul Galați. Jucătorul plecat cu cântec de la fosta echipă a ajuns în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Transfer la Oțelul Galați. Jucătorul plecat cu cântec de la fosta echipă a ajuns în Liga 1

Andrei Nicolae Publicat: 12 ianuarie 2026, 14:41

Luan Campos, în timpul unui meci / Profimedia

Clubul de fotbal Oţelul Galaţi a anunţat luni pe site-ul său oficial transferul lui Luan Campos, atacant brazilian care a evoluat până în luna noiembrie a anului trecut la Sivasspor, grupare din eşalonul secund al Turciei.

SC Oţelul Galaţi şi atacantul brazilian Luan Campos au semnat un contract valabil până la jumătatea anului 2028. Noul jucător al echipei noastre a evoluat în primele ligi din Portugalia, Ucraina şi Turcia şi a sosit în Galaţi sâmbătă seară şi intră de astăzi în programul de pregătire pentru sezonul de primăvară.

Luan de Campos Cristiano da Silva, în vârstă de 23 de ani, este un fotbalist de atac, care poate activa atât în centrul liniei ofensive, dar şi în cele două flancuri“, se arată pe site-ul citat.

Plecarea din noiembrie a lui Campos de la Sivasspor a fost una cu cântec, în contextul în care el s-a despărțit de club fără să îl anunțe. Sud-americanul a dezvăluit că a anunțat prin intermediul agentului că nu va mai juca pentru turci, dar echipa a a comunicat că persoana respectivă nu era reprezentantul său legal.

Ce a spus Luan Campos despre venirea la Oțelul

Atacantul a declarat că este nerăbdător să îmbrace tricoul noii sale echipe.

Orice provocare din viaţa mea a venit ca un dar şi abia aştept să îmbrac tricoul noii mele echipe. Sunt pregătit să demonstrez că pot ajuta Oţelul să continue performanţele din acest sezon.

Fotbalul românesc are calitate, iar Oţelul este o echipă cu multă calitate. Sunt nerăbdător să văd şi suporterii în tribune, am auzit cuvinte foarte frumoase despre ei“, a afirmat brazilianul.

Localitatea din România unde troienele au trecut de un metruLocalitatea din România unde troienele au trecut de un metru
“Portretul” lui Luan Campos

În cariera sa de până acum, Luan Campos a evoluat la formaţiile U17 şi U20 ale clubului brazilian Palmeiras Sao Paulo, apoi la America MG, Portimonense şi NK Veres Rivne, iar ultima oară la Sivasspor.

În prima parte a actualului sezon, Campos a jucat în 11 meciuri oficiale pentru gruparea turcă, înscriind 1 gol şi oferind o pasă de gol.

Acesta este al doilea transfer realizat de Oţelul Galaţi în actuala pauză competiţională după mijlocaşul central de origine angoleză Bruno Paz (ultima oară la Zimbru Chişinău).

Sursa: Agerpres.ro

