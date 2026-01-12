Transfer la Oțelul Galați. Jucătorul plecat cu cântec de la fosta echipă a ajuns în Liga 1 - Antena Sport

Clubul de fotbal Oţelul Galaţi a anunţat luni pe site-ul său oficial transferul lui Luan Campos, atacant brazilian care a evoluat până în luna noiembrie a anului trecut la Sivasspor, grupare din eşalonul secund al Turciei.

“SC Oţelul Galaţi şi atacantul brazilian Luan Campos au semnat un contract valabil până la jumătatea anului 2028. Noul jucător al echipei noastre a evoluat în primele ligi din Portugalia, Ucraina şi Turcia şi a sosit în Galaţi sâmbătă seară şi intră de astăzi în programul de pregătire pentru sezonul de primăvară.

Luan de Campos Cristiano da Silva, în vârstă de 23 de ani, este un fotbalist de atac, care poate activa atât în centrul liniei ofensive, dar şi în cele două flancuri“, se arată pe site-ul citat.

Plecarea din noiembrie a lui Campos de la Sivasspor a fost una cu cântec, în contextul în care el s-a despărțit de club fără să îl anunțe. Sud-americanul a dezvăluit că a anunțat prin intermediul agentului că nu va mai juca pentru turci, dar echipa a a comunicat că persoana respectivă nu era reprezentantul său legal.

Ce a spus Luan Campos despre venirea la Oțelul

Atacantul a declarat că este nerăbdător să îmbrace tricoul noii sale echipe.