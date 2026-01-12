"Discuții avansate". Edi Iordănescu a rupt tăcerea despre revenirea pe bancă. Ce oferte a avut și refuzat - Antena Sport

Edi Iordănescu a vorbit în cadrul unei intervenții la o emisiune despre presupusa sa revenire pe banca unei echipe, în contextul în care a fost asociat cu o posibilă mutare la Al-Shabab, în Arabia Saudită. Fostul selecționer a admis că este în tratative cu un club din Golf fără să îi dea numele și nu s-a ferit să recunoască din ce campionate a mai avut oferte.
Edi Iordănescu a rămas liber de contract la finalul lunii octombrie după ce s-a despărțit de Legia Varșovia, iar de atunci a început să fie căutat de alte cluburi. Sunt șanse mari ca perioada de pauză a fostului selecționer să ajungă la final și să semneze un contract în Golf, după ce chiar el a recunoscut că e în discuții avansate cu o formație din Arabia Saudită.
Edi Iordănescu, din nou aproape de Arabia
Al-Shabab este formația care ar fi pus ochii pe Edi Iordănescu, însă antrenorul de 47 de ani nu a vrut să dea numele clubului alături de care discută el. Selecționerul a ținut să aducă aminte cum vara trecută a fost aproape să semneze cu o altă echipă din Golf și totul a picat pe ultima sută de metri.
“(n.r. Oferta de la Al-Shabab este reală?) Sunt discuții în străinătate, majoritatea nu sunt din Europa. Ce pot să spun este că din Arabia Saudită în momentul de față există un anumit interes, discutăm. Mai departe nu vreau să intru în speculații, pentru că s-ar crea multe ecouri și nu este corect.
Clubul cu care discut are antrenor în momentul de față și nu este profesionist. Atunci când pot să discut, discut, dar eu sunt un tip extrem de discret și nu vreau să flutur oferte prin spațiul public. Promit că atunci când vor fi șanse mari pentru semnarea unui contract nu mă voi feri să recunosc.
(n.r. Discuțiile din Arabia sunt avansate sau doar tatonări?) Sunt destul de avansate. Eu am mai avut și vara trecută ofertă din Arabia Saudită, contractul aproape semnat și din păcate s-a schimbat administrația acolo în ultima clipă și atunci a picat totul, cum era și firesc de altfel. Am învățat din trecutul meu că până nu semnezi nu poți fi sigur de nimic“, a spus Iordănescu, potrivit fanatik.ro.
Edi Iordănescu ar fi putut deveni din nou selecționer, nu la România
În plus, fostul selecționer a mărturisit de unde a mai primit oferte și a recunoscut că a avut posibilitatea să preia o altă echipă națională:
“În altă ordine de idei, au fost discuții și în China, și în Emirate, a apărut ceva și în Europa, nu știu ce șanse sunt. Unul este din Belgia și unul dintr-un campionat pe care deja l-am refuzat. A fost o discuție și pentru o echipă națională“.
