"Discuții avansate". Edi Iordănescu a rupt tăcerea despre revenirea pe bancă. Ce oferte a avut și refuzat - Antena Sport

Edi Iordănescu a vorbit în cadrul unei intervenții la o emisiune despre presupusa sa revenire pe banca unei echipe, în contextul în care a fost asociat cu o posibilă mutare la Al-Shabab, în Arabia Saudită. Fostul selecționer a admis că este în tratative cu un club din Golf fără să îi dea numele și nu s-a ferit să recunoască din ce campionate a mai avut oferte.

Edi Iordănescu a rămas liber de contract la finalul lunii octombrie după ce s-a despărțit de Legia Varșovia, iar de atunci a început să fie căutat de alte cluburi. Sunt șanse mari ca perioada de pauză a fostului selecționer să ajungă la final și să semneze un contract în Golf, după ce chiar el a recunoscut că e în discuții avansate cu o formație din Arabia Saudită.

Edi Iordănescu, din nou aproape de Arabia

Al-Shabab este formația care ar fi pus ochii pe Edi Iordănescu, însă antrenorul de 47 de ani nu a vrut să dea numele clubului alături de care discută el. Selecționerul a ținut să aducă aminte cum vara trecută a fost aproape să semneze cu o altă echipă din Golf și totul a picat pe ultima sută de metri.

“(n.r. Oferta de la Al-Shabab este reală?) Sunt discuții în străinătate, majoritatea nu sunt din Europa. Ce pot să spun este că din Arabia Saudită în momentul de față există un anumit interes, discutăm. Mai departe nu vreau să intru în speculații, pentru că s-ar crea multe ecouri și nu este corect.

Clubul cu care discut are antrenor în momentul de față și nu este profesionist. Atunci când pot să discut, discut, dar eu sunt un tip extrem de discret și nu vreau să flutur oferte prin spațiul public. Promit că atunci când vor fi șanse mari pentru semnarea unui contract nu mă voi feri să recunosc.