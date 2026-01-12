Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Discuții avansate". Edi Iordănescu a rupt tăcerea despre revenirea pe bancă. Ce oferte a avut și refuzat - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | “Discuții avansate”. Edi Iordănescu a rupt tăcerea despre revenirea pe bancă. Ce oferte a avut și refuzat

“Discuții avansate”. Edi Iordănescu a rupt tăcerea despre revenirea pe bancă. Ce oferte a avut și refuzat

Andrei Nicolae Publicat: 12 ianuarie 2026, 13:38

Comentarii
Discuții avansate. Edi Iordănescu a rupt tăcerea despre revenirea pe bancă. Ce oferte a avut și refuzat

Edi Iordănescu, în timpul meciului Rakow - Legia / Profimedia

Edi Iordănescu a vorbit în cadrul unei intervenții la o emisiune despre presupusa sa revenire pe banca unei echipe, în contextul în care a fost asociat cu o posibilă mutare la Al-Shabab, în Arabia Saudită. Fostul selecționer a admis că este în tratative cu un club din Golf fără să îi dea numele și nu s-a ferit să recunoască din ce campionate a mai avut oferte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Edi Iordănescu a rămas liber de contract la finalul lunii octombrie după ce s-a despărțit de Legia Varșovia, iar de atunci a început să fie căutat de alte cluburi. Sunt șanse mari ca perioada de pauză a fostului selecționer să ajungă la final și să semneze un contract în Golf, după ce chiar el a recunoscut că e în discuții avansate cu o formație din Arabia Saudită.

Edi Iordănescu, din nou aproape de Arabia

Al-Shabab este formația care ar fi pus ochii pe Edi Iordănescu, însă antrenorul de 47 de ani nu a vrut să dea numele clubului alături de care discută el. Selecționerul a ținut să aducă aminte cum vara trecută a fost aproape să semneze cu o altă echipă din Golf și totul a picat pe ultima sută de metri.

(n.r. Oferta de la Al-Shabab este reală?) Sunt discuții în străinătate, majoritatea nu sunt din Europa. Ce pot să spun este că din Arabia Saudită în momentul de față există un anumit interes, discutăm. Mai departe nu vreau să intru în speculații, pentru că s-ar crea multe ecouri și nu este corect.

Clubul cu care discut are antrenor în momentul de față și nu este profesionist. Atunci când pot să discut, discut, dar eu sunt un tip extrem de discret și nu vreau să flutur oferte prin spațiul public. Promit că atunci când vor fi șanse mari pentru semnarea unui contract nu mă voi feri să recunosc.

Reclamă
Reclamă

(n.r. Discuțiile din Arabia sunt avansate sau doar tatonări?) Sunt destul de avansate. Eu am mai avut și vara trecută ofertă din Arabia Saudită, contractul aproape semnat și din păcate s-a schimbat administrația acolo în ultima clipă și atunci a picat totul, cum era și firesc de altfel. Am învățat din trecutul meu că până nu semnezi nu poți fi sigur de nimic“, a spus Iordănescu, potrivit fanatik.ro.

Edi Iordănescu ar fi putut deveni din nou selecționer, nu la România

În plus, fostul selecționer a mărturisit de unde a mai primit oferte și a recunoscut că a avut posibilitatea să preia o altă echipă națională:

În altă ordine de idei, au fost discuții și în China, și în Emirate, a apărut ceva și în Europa, nu știu ce șanse sunt. Unul este din Belgia și unul dintr-un campionat pe care deja l-am refuzat. A fost o discuție și pentru o echipă națională“.

Localitatea din România unde troienele au trecut de un metruLocalitatea din România unde troienele au trecut de un metru
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Observator
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Brazilianul crescut de Palmeiras a semnat în SuperLiga! A plecat de la clubul său cu scandal după doar 6 luni
Fanatik.ro
Brazilianul crescut de Palmeiras a semnat în SuperLiga! A plecat de la clubul său cu scandal după doar 6 luni
17:11
S-a cerut la naţionala României, iar Mircea Lucescu i-a dat răspunsul: “Nimic altceva!”
16:57
VIDEOAlex Ovechkin, 21 de sezoane la rând cu cel puţin 20 de goluri! Un singur jucător este peste el în clasament
16:49
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 ianuarie
16:39
Diego Simeone a început conferinţa de presă cu un mesaj pentru “domnii” Florentino Perez şi Vinicius: “Nu am nimic de adăugat”
16:36
FotoCe face și cum arată azi celebrul Kennet Andersson, omul care a îngropat visul României în 1994
16:24
Mihai Stoica, anunţ despre Denis Alibec şi Dennis Politic
Vezi toate știrile
1 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. CFR Cluj și-a adus fundaș central 3 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB 4 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 5 Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv” 6 VIDEOTratative în parcare. Se pregăteşte transferul unui jucător al Rapidului!
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”