Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Cine știe cât va mai visa Chivu". Presa din Italia s-a pronunțat după Inter - Napoli 2-2. Nota primită de român - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român

“Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român

Andrei Nicolae Publicat: 12 ianuarie 2026, 9:13

Comentarii
Cine știe cât va mai visa Chivu. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Jurnaliștii celor mai importante cotidiane din Italia au reacționat la scurt timp după fluierul final al partidei dintre Inter și Napoli, scor 2-2. Cristi Chivu, tehnicianul “nerazzurrilor” a fost printre personajele numite atât în Gazzetta dello Sport, cât și pe site-ul celor de la Tutto Mercato Web, care i-au acordat nota 6.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter și Napoli s-au anulat reciproc într-unul dintre cele mai anticipate derby-uri din această perioadă din Italia. Echipa lui Chivu a condus de două ori, însă formația de lângă Vezuviu a avut mereu forța să egaleze, iar pe final milanezii au ratat o șansă imensă de a marca prin Mkhitaryan, care a lovit bara.

Ce s-a scris în Gazzetta dello Sport după Inter – Napoli

După meciul de pe Giuseppe Meazza, ziariștii de la Gazzetta dello Sport au titrat astfel: “Inter – Napoli, remiză spectaculoasă: McTominay îl blochează de două ori pe Chivu“, accentul fiind pus pe cele două goluri marcate de mijlocașul lui Antonio Conte.

În interiorul articolului, cel mai important cotidian de sport din Italia a analizat lupta la titlu pentru Scudetto, după care a pus accent pe acea ocazie din minutul 90+3 a lui Mkhitaryan și ce impact va avea asupra lui Cristi Chivu.

McTominay a împiedicat echipa lui Inter, antrenată de Chivu, să obțină o victorie categorică cu o dublă care i-a ținut în viață pe campionii en-titre ai italiei.

Reclamă
Reclamă

Cine vrea să câștige Scudetto-ul? O întrebare legitimă într-o perioadă plină de erori, puncte pierdute, regrete și evadări anunțate. După meciul de azi, primele 3 clasate rămân la o distanță de 4 puncte.

Dimarco și-a reafirmat statutul de cel mai ofensiv fundaș al campionatului, Calhanoglu s-a împăcat cu trecutul său și cu lovitura de la punctul cu var în fața ultrașilor din Curva Nord, iar McTominay este din nou Prințul Fermecător incontestabil al lui Partenope (n.r. personaj din mitologia greacă). Cine știe cât va mai visa Chivu ocazia lui Mkhitaryan din prelungiri“, au scris jurnaliștii din Italia.

Cristi Chivu, nota 6 după Inter – Napoli

Jurnaliștii de la Tutto Mercato Web au analizat și ei ce s-a întâmplat pe Meazza și ca de fiecare dată, au venit cu un articol în care au oferit note jucătorilor implicați și antrenorilor celor două formații. Cristi Chivu a primit 6 și următoarea descriere:

Ger și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermieGer și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermie
Reclamă

Fără surprize în echipă, alegerile sale se îndreptă spre cei mai bine cotați jucători din echipă. Un început lent sub presiunea lui Napoli, dar Inter a marcat la prima ocazie. Acest lucru a readus-o pe teren, dar repriza s-a încheiat cu scorul de 1-1.

Echipa lui a început slab repriza secundă, dar, la fel ca în prima, a preluat conducerea. Penalty-ul lui Calhanoglu a dat iluzia victoriei, dar McTominay i-a readus pe toți cu picioarele pe pământ la scur timp după aceea“.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75%
Observator
Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75%
Mai pleacă cineva de la FCSB, după Adrian Șut?! MM Stoica, anunț fără dubii despre Tănase și Târnovanu. Exclusiv
Fanatik.ro
Mai pleacă cineva de la FCSB, după Adrian Șut?! MM Stoica, anunț fără dubii despre Tănase și Târnovanu. Exclusiv
12:06
VIDEODramatism în NBA. Anthony Edwards, coș în ultimele secunde în victoria lui Timberwolves cu Spurs
11:31
Hansi Flick jubilează după triumful din Supercupa Spaniei. Ce a spus despre invincibilitatea sa din finale
10:56
NEWS ALERTCe lovitură ar fi! Alex Dobre poate pleca de la Rapid. Ce ofertă au primit giuleștenii
10:54
Jaqueline Cristian, declaraţie de mare campioană după victoria uriaşă cu Ekaterina Alexandrova
10:33
Gigi Becali s-a răzgândit. Anunțul făcut de Mihai Stoica despre transferurile de la FCSB
10:08
Jaqueline Cristian, victorie uriașă la Adelaide. A învins locul 11 mondial și e în optimile competiției
Vezi toate știrile
1 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. CFR Cluj și-a adus fundaș central 3 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB 4 VIDEOTratative în parcare. Se pregăteşte transferul unui jucător al Rapidului! 5 O legendă a Craiovei îl face praf pe Loţi Boloni: “Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el” 6 Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”