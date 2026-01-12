"Cine știe cât va mai visa Chivu". Presa din Italia s-a pronunțat după Inter - Napoli 2-2. Nota primită de român - Antena Sport

Jurnaliștii celor mai importante cotidiane din Italia au reacționat la scurt timp după fluierul final al partidei dintre Inter și Napoli, scor 2-2. Cristi Chivu, tehnicianul “nerazzurrilor” a fost printre personajele numite atât în Gazzetta dello Sport, cât și pe site-ul celor de la Tutto Mercato Web, care i-au acordat nota 6.
Inter și Napoli s-au anulat reciproc într-unul dintre cele mai anticipate derby-uri din această perioadă din Italia. Echipa lui Chivu a condus de două ori, însă formația de lângă Vezuviu a avut mereu forța să egaleze, iar pe final milanezii au ratat o șansă imensă de a marca prin Mkhitaryan, care a lovit bara.
Ce s-a scris în Gazzetta dello Sport după Inter – Napoli
După meciul de pe Giuseppe Meazza, ziariștii de la Gazzetta dello Sport au titrat astfel: “Inter – Napoli, remiză spectaculoasă: McTominay îl blochează de două ori pe Chivu“, accentul fiind pus pe cele două goluri marcate de mijlocașul lui Antonio Conte.
În interiorul articolului, cel mai important cotidian de sport din Italia a analizat lupta la titlu pentru Scudetto, după care a pus accent pe acea ocazie din minutul 90+3 a lui Mkhitaryan și ce impact va avea asupra lui Cristi Chivu.
“McTominay a împiedicat echipa lui Inter, antrenată de Chivu, să obțină o victorie categorică cu o dublă care i-a ținut în viață pe campionii en-titre ai italiei.
Cine vrea să câștige Scudetto-ul? O întrebare legitimă într-o perioadă plină de erori, puncte pierdute, regrete și evadări anunțate. După meciul de azi, primele 3 clasate rămân la o distanță de 4 puncte.
Dimarco și-a reafirmat statutul de cel mai ofensiv fundaș al campionatului, Calhanoglu s-a împăcat cu trecutul său și cu lovitura de la punctul cu var în fața ultrașilor din Curva Nord, iar McTominay este din nou Prințul Fermecător incontestabil al lui Partenope (n.r. personaj din mitologia greacă). Cine știe cât va mai visa Chivu ocazia lui Mkhitaryan din prelungiri“, au scris jurnaliștii din Italia.
Cristi Chivu, nota 6 după Inter – Napoli
Jurnaliștii de la Tutto Mercato Web au analizat și ei ce s-a întâmplat pe Meazza și ca de fiecare dată, au venit cu un articol în care au oferit note jucătorilor implicați și antrenorilor celor două formații. Cristi Chivu a primit 6 și următoarea descriere:
“Fără surprize în echipă, alegerile sale se îndreptă spre cei mai bine cotați jucători din echipă. Un început lent sub presiunea lui Napoli, dar Inter a marcat la prima ocazie. Acest lucru a readus-o pe teren, dar repriza s-a încheiat cu scorul de 1-1.
Echipa lui a început slab repriza secundă, dar, la fel ca în prima, a preluat conducerea. Penalty-ul lui Calhanoglu a dat iluzia victoriei, dar McTominay i-a readus pe toți cu picioarele pe pământ la scur timp după aceea“.
- Patronul Aurelio De Laurentiis a ieşit la rampă după Inter – Napoli 2-2. “Şi fără 9 jucători”
- “Ce ruşine! Ar trebui să vă fie ruşine!” Antonio Conte, de necontrolat în timpul duelului cu Cristi Chivu
- De ce nu câştigă Inter meciurile importante? Răspunsul lui Cristi Chivu. Ce a spus de rivalul Conte
- Inter – Napoli 2-2. McTominay, coşmarul lui Cristi Chivu! Egalul îl ţine totuşi pe locul 1 în Serie A!
- Legendarul Arrigo Sacchi s-a pronunțat înainte de Inter – Napoli. Cum a caracterizat echipa lui Cristi Chivu