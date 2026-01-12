"Cine știe cât va mai visa Chivu". Presa din Italia s-a pronunțat după Inter - Napoli 2-2. Nota primită de român - Antena Sport

Jurnaliștii celor mai importante cotidiane din Italia au reacționat la scurt timp după fluierul final al partidei dintre Inter și Napoli, scor 2-2. Cristi Chivu, tehnicianul “nerazzurrilor” a fost printre personajele numite atât în Gazzetta dello Sport, cât și pe site-ul celor de la Tutto Mercato Web, care i-au acordat nota 6.

Inter și Napoli s-au anulat reciproc într-unul dintre cele mai anticipate derby-uri din această perioadă din Italia. Echipa lui Chivu a condus de două ori, însă formația de lângă Vezuviu a avut mereu forța să egaleze, iar pe final milanezii au ratat o șansă imensă de a marca prin Mkhitaryan, care a lovit bara.

Ce s-a scris în Gazzetta dello Sport după Inter – Napoli

După meciul de pe Giuseppe Meazza, ziariștii de la Gazzetta dello Sport au titrat astfel: “Inter – Napoli, remiză spectaculoasă: McTominay îl blochează de două ori pe Chivu“, accentul fiind pus pe cele două goluri marcate de mijlocașul lui Antonio Conte.

În interiorul articolului, cel mai important cotidian de sport din Italia a analizat lupta la titlu pentru Scudetto, după care a pus accent pe acea ocazie din minutul 90+3 a lui Mkhitaryan și ce impact va avea asupra lui Cristi Chivu.

“McTominay a împiedicat echipa lui Inter, antrenată de Chivu, să obțină o victorie categorică cu o dublă care i-a ținut în viață pe campionii en-titre ai italiei.