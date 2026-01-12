Marius Șumudică a spus totul despre scandalul de la debutul la Al-Okhdood: "I-am spus asta" - Antena Sport

Marius Șumudică a fost implicat într-un moment tensionat la primul său meci pe banca celor de la Al-Okhdood, când a intrat într-un dialog cu atacantul celor de la Al-Ahli, Ivan Toney. În urmă cu puțin timp, tehnicianul de 54 de ani a oferit detalii legate de cum a decurs totul la finalul meciului pierdut de elevii săi cu scorul de 1-0.
Marius Șumudică a debutat cu stângul pe banca noii sale echipe, Al-Okhdood, după ce a fost învins de una dintre cele mai bune formații din Arabia, Al-Ahli. După meci, “Șumi” a fost surprins într-o filmare cum discuta aprins cu Ivan Toney, atacantul adversarei sale și fostul jucător de top din Premier League.
Ce s-a întâmplat de fapt între Șumudică și Ivan Toney
La două zile distanță de la meciul care s-a încheiat cu acel scandal, Șumudică a lămurit totul. Fostul tehnician de la Rapid a dezvăluit că a purtat o discuție cu vârful englez pentru a-l calma, deoarece fostul jucător de la Brentford avea ceva de împărțit cu un fotbalist de la Al-Okhdood.
Șumudică a ținut să transmită că nu a existat un conflict între el și Toney și că a primit un cartonaș galben nemeritat.
“(n.r. – Ce s-a întâmplat cu Toney?) O prostie! Eu m-am dus să îl despart de fundașul meu central, ei au avut un clinci în timpul meciului, au luat ambii galben și m-am dus să îi despart. Am vrut să mă duc la el și să îi spun că trebuie să fie un băiat inteligent.
Am vrut să îl iau de acolo și pe jucătorul meu, ca să nu ia al doilea galben, fiind important. După acest lucru a venit Ibanez. I-am spus lui Toney că nu mai are rost, ar fi vrut să meargă pe culoar și să caute un conflict cu jucătorul meu.
I-am spus că are deja galben, că e inteligent și că nu mai e nevoie de așa ceva. (n.r. – Deci nu te-ai certat cu Toney?) Nu, nu am avut niciun fel de conflict. Mi s-a dat galben, am cerut la un moment dat galben pentru echipa adversă și mi l-a dat mie“, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.
După eșecul cu Al-Ahli, formația lui Marius Șumudică a rămas pe penultimul loc din campionatul Arabiei Saudite, la patru distanță de prima poziție care îi asigură menținerea în primul eșalon.
