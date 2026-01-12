Marius Șumudică a spus totul despre scandalul de la debutul la Al-Okhdood: "I-am spus asta" - Antena Sport

Marius Șumudică a fost implicat într-un moment tensionat la primul său meci pe banca celor de la Al-Okhdood, când a intrat într-un dialog cu atacantul celor de la Al-Ahli, Ivan Toney. În urmă cu puțin timp, tehnicianul de 54 de ani a oferit detalii legate de cum a decurs totul la finalul meciului pierdut de elevii săi cu scorul de 1-0.

Marius Șumudică a debutat cu stângul pe banca noii sale echipe, Al-Okhdood, după ce a fost învins de una dintre cele mai bune formații din Arabia, Al-Ahli. După meci, “Șumi” a fost surprins într-o filmare cum discuta aprins cu Ivan Toney, atacantul adversarei sale și fostul jucător de top din Premier League.

Ce s-a întâmplat de fapt între Șumudică și Ivan Toney

La două zile distanță de la meciul care s-a încheiat cu acel scandal, Șumudică a lămurit totul. Fostul tehnician de la Rapid a dezvăluit că a purtat o discuție cu vârful englez pentru a-l calma, deoarece fostul jucător de la Brentford avea ceva de împărțit cu un fotbalist de la Al-Okhdood.

Șumudică a ținut să transmită că nu a existat un conflict între el și Toney și că a primit un cartonaș galben nemeritat.

“(n.r. – Ce s-a întâmplat cu Toney?) O prostie! Eu m-am dus să îl despart de fundașul meu central, ei au avut un clinci în timpul meciului, au luat ambii galben și m-am dus să îi despart. Am vrut să mă duc la el și să îi spun că trebuie să fie un băiat inteligent.