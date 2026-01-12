Sorana Cîrstea, OUT de la Adelaide. Românca s-a retras după o accidentare la gleznă - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a retras din turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, din cauza unei accidentări la glezna dreaptă, potrivit site-ului WTA.

Cîrstea, care reuşise să intre pe tabloul principal, după victorii în calificări contra norvegiencei Ulrikke Eikeri şi a uzbecei Kamila Rahimova, urma să joace în primul tur contra ucrainencei Dayana Yastremska.

Jaqueline Cristian, singura româncă rămasă la Adelaide

De pe tabloul principal s-au mai retras americanca Jessica Pegula şi ucraineanca Marta Kostyuk, cele trei fiind înlocuite de cehoaicele Marie Bouzkova, Katerina Siniakova şi de austriaca Anastasia Potapova. De remarcat că ultimele două fuseseră învinse în ultimul tur al calificărilor de Gabriela Ruse, respectiv Jaqueline Cristian.

Jaqueline Cristian este singura româncă rămasă în cursă la Adelaide, urmând să joace în optimi contra australiencei de origine rusă Daria Kasatkina.

Sursa: Agerpres.ro