Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea, OUT de la Adelaide. Românca s-a retras după o accidentare la gleznă - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Sorana Cîrstea, OUT de la Adelaide. Românca s-a retras după o accidentare la gleznă

Sorana Cîrstea, OUT de la Adelaide. Românca s-a retras după o accidentare la gleznă

Andrei Nicolae Publicat: 12 ianuarie 2026, 13:50

Comentarii
Sorana Cîrstea, OUT de la Adelaide. Românca s-a retras după o accidentare la gleznă

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci - Profimedia Images

Sorana Cîrstea s-a retras din turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, din cauza unei accidentări la glezna dreaptă, potrivit site-ului WTA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrstea, care reuşise să intre pe tabloul principal, după victorii în calificări contra norvegiencei Ulrikke Eikeri şi a uzbecei Kamila Rahimova, urma să joace în primul tur contra ucrainencei Dayana Yastremska.

Jaqueline Cristian, singura româncă rămasă la Adelaide

De pe tabloul principal s-au mai retras americanca Jessica Pegula şi ucraineanca Marta Kostyuk, cele trei fiind înlocuite de cehoaicele Marie Bouzkova, Katerina Siniakova şi de austriaca Anastasia Potapova. De remarcat că ultimele două fuseseră învinse în ultimul tur al calificărilor de Gabriela Ruse, respectiv Jaqueline Cristian.

Jaqueline Cristian este singura româncă rămasă în cursă la Adelaide, urmând să joace în optimi contra australiencei de origine rusă Daria Kasatkina.

Sursa: Agerpres.ro

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Observator
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Ion Țiriac, lăudat de britanici pentru deciziile luate în carieră. Cum a reușit să adune o avere impresionantă
Fanatik.ro
Ion Țiriac, lăudat de britanici pentru deciziile luate în carieră. Cum a reușit să adune o avere impresionantă
16:49
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 ianuarie
16:39
Diego Simeone a început conferinţa de presă cu un mesaj pentru “domnii” Florentino Perez şi Vinicius: “Nu am nimic de adăugat”
16:36
FotoCe face și cum arată azi celebrul Kennet Andersson, omul care a îngropat visul României în 1994
16:24
Mihai Stoica, anunţ despre Denis Alibec şi Dennis Politic
15:54
“Dacă ne surprindea cineva, avea 15 puncte în față”. Daniel Bîrligea, “înțepături” către rivalele FCSB-ului
14:41
Transfer la Oțelul Galați. Jucătorul plecat cu cântec de la fosta echipă a ajuns în Liga 1
Vezi toate știrile
1 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. CFR Cluj și-a adus fundaș central 3 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB 4 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 5 Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv” 6 VIDEOTratative în parcare. Se pregăteşte transferul unui jucător al Rapidului!
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”