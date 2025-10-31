Jurnal Antena Sport | FCSB 2 a învins-o pe Dinamo 2 după o revenire fantastică - Antena Sport

A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!”

Video Jurnal Antena Sport | Musi şi Mărginean au furat startul cu petrecerea de Halloween

Video Jurnal Antena Sport | Craiova lui Rădoi poate urca pe primul loc după derby-ul cu Rapid

Video Jurnal Antena Sport | Dorit de U Cluj, Denis Alibec ar putea juca împotriva viitoarei sale echipe

LIVE TEXT Dinamo – CFR Cluj 0-0. “Câinii” caută prima victorie după 8 ani în fața “feroviarilor”

Aurelian Ghişa i-a răspuns lui Valeriu Iftime, după ce a fost criticat dur de acesta: “O să joc şi în campionat”