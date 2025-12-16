Juri Cisotti, motivat înaintea derby-ului cu Rapid: „Suntem pregătiți 100%” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Juri Cisotti, motivat înaintea derby-ului cu Rapid: „Suntem pregătiți 100%"

Liga 1

Juri Cisotti, motivat înaintea derby-ului cu Rapid: „Suntem pregătiți 100%"

Daniel Işvanca Publicat: 16 decembrie 2025, 17:56

Juri Cisotti, motivat înaintea derby-ului cu Rapid: Suntem pregătiți 100%”

Juri Cisotti / SPORT PICTURES

FCSB continuă să fie implicată în lupta la play-off, după succesul obținut la Clinceni, contra celor de la Unirea Slobozia. Pentru campioana României urmează derby-ul cu Rapid, liderul Ligii 1.

Juri Cisotti. unul dintre eroii FCSB-ului din partida cu Feyenoord, a vorbit despre disputa contra giuleștenilor. FCSB – Rapid este capul de afiș al ultimei etape din 2025.

Juri Cisotti: „Ne ajută prezența suporterilor”

FCSB – Rapid va fi capul de afiș al finalului de an în Liga 1, iar partida este una importantă atât pentru campioana României, cât și pentru formația giuleșteană, care vine după înfrângere împotriva Oțelului.

Juri Cisotti, cel care i-a pasat decisiv lui Florin Tănase în victoria cu Feyenoord, a vorbit înaintea meciului de pe Arena Națională, însă a transmis că jocul nu este unul decisiv în ceea ce privește prezența în play-off.

„Ne bucurăm pentru ce s-a întâmplat, dar și pentru suporterii noștri. Ne mulțumesc pentru ceea ce am realizat. Da, sper să câștigăm 3 puncte duminică și avem un Crăciun fericit. Noi suntem pregătiți 100%. Acum suntem la două puncte, dar campionatul este mai lung și trebuie să mai facem puncte.

Eu sper o pasă de gol, cred că e cel mai bun cadou pentru un coechipier. Ne-a dat moral, cu siguranță încredere, iar ultimul meci cu Slobozia ne-a arătat că suntem buni, acum trebuie să ne concentrăm pentru meciul cu Rapid. Nu va fi decisiv! (n.r. meciul cu Rapid) Eu sper să vină cât mai mulți la stadion, ne ajută prezența suporterilor, s-a văzut joi (n.r. cu Feyenoord) că am avut încredere până la final!”, a declarat Juri Cisotti.

