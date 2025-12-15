Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: "Cu părere de rău..." - Antena Sport

Un fost fotbalist de la FCSB şi Rapid ar fi ajuns om al străzii. Asta susţine Sebastian Chitoșcă. Despre cine e vorba? Numele lui e unul cunoscut pentru fotbalul românesc: Lucian Burdujan, jucător care a cunoscut succesul cu Rapid, dar a evoluat şi pentru FCSB.

Despre Lucian Burdujan se spune că traversează acum cel mai greu moment al vieţii. Sebastian Chitoșcă, fost jucător la Ceahlăul Piatra Neamț, FCSB și FC Botoșani, a vorbit recent despre drama trăită de fostul atacant al giuleştenilor. Burdujan nu mai are o locuință stabilă și ar trăi pe străzi, fiind văzut în mai multe rânduri în situații degradante, inclusiv în zona Gării de Nord din Timișoara.

Potrivit celor relatate de Chitoșcă, declinul lui Lucian Burdujan nu este unul recent. Problemele ar fi început încă din jurul anului 2016, când fostul fotbalist s-a întors la Piatra Neamț. „Nu știu nimic despre el. Boschetăreală, cred, din păcate. Eu îți spun sincer că l-am văzut boschetar când jucam la Steaua, pe-acasă. Adică, faptul că e boschetar, cu părere de rău… nu are casă. A venit acasă, în Piatra Neamț, în 2016. El, de atunci, era așa. Nu avea sens al vieții. Era cu băutura, pe stradă, cu astea…”, a spus Sebastian Chitoșcă în cadrul unui podcast.

Lucian Burdujan a fost dat dispărut de familie

Fostul fotbalist Lucian Burdujan a mai fost protagonistul unui episod ciudat în urmă cu doi ani. El a fost dat dispărut de familia sa, iar fotografia lui a apărut inclusiv pe site-ul Poliției Române la rubrica „Persoane dispărute”. Burdujan figura ca „dispărut”, după ce „a plecat voluntar în noiembrie 2022 de la locuința sa”. El a fost însă găsit ușor la telefon de ziariști, la puțin timp după ce știrea despre „dispariția” sa a apărut în presă. Lucian Burdujan a fost dat dispărut după ce familia nu a mai putut lua legătura cu el. “Sunt la muncă”, le-a răspuns el atunci jurnaliştilor la telefon.

Burdujan a pierdut milioane de euro la jocuri de noroc

După episodul diapriţiei, Dorin Goian a dezvăluit că Lucian Burdujan a “ajuns rău”, din cauza dependenței de jocuri de noroc. Fostul fundaș a adăugat că acesta își sună foștii colegi, pentru a le cere bani. “A ajuns rău. Nu e bine, nu e bine, am înțeles că sună, dă mesaje foștilor colegi de pe la Ceahălul să ceară bani. Am auzit (n.r.- despre dependența de jocuri de noroc), îmi spuneau foștii colegi de la Ceahlăul, vorbeam cu Costel Ilie, Angelo Alistar, avea această problemă cu jocurile de noroc”, povestea Dorin Goian, potrivit iamsport.ro. De asemenea, fosta soție a lui Burdujan a spus că acesta și-a pierdut toți banii câștigați în cariera de fotbalist, din cauza viciului legat de jocurile de noroc.