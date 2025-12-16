Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului - Antena Sport

Meciul cu Feyenoord încă mai provoacă ecou la UEFA. Roș-albaștrii au primit vizita olandezilor, pe Arena Națională, în etapa din faza principală a competiției UEFA Europa League.

Dacă în minutul 51 tabela de marcaj indica 3-1 în favoarea olandezilor, campioana en-titre a Ligii 1 a turat la maximum motoarele și a întors rezultatul la 4-3, cu gol în minutul 90+5 marcat de Florin Tănase. UEFA încă mai dă atenţie asupra meciului senzaţional reuşit de FCSB. De această dată, în prim plan a fost pus Ștefan Târnovanu. Portarul a avut o intervenție importantă în minutul 90, în fața lui Moussa, la scorul de 3-3.

”E minutul 90 și Târnovanu face asta”, au scris cei de la UEFA, pe pagina de Instagram a competiției Europa League.