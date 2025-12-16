PSG a reacționat, după ce a pierdut procesul de 61 de milioane de euro cu Kylian Mbappe - Antena Sport

Clubul Paris Saint Germain a primit marți o lovitură de proporții, după ce a pierdut procesul cu fostul jucător Kylian Mbappe. Consiliul de arbitraj din capitala Franței a anunțat sentința și i-a dat câștig de cauză starului din Hexagon, care acum activează la Real Madrid.

Concret, campioana din Ligue 1 va fi nevoită să achite suma de 61 de milioane de euro către fotbalist, după ce au încălcat drepturile lui Mbappe, dar și pentru hărțuirea morală a jucătorului de 26 de ani.

Kylian Mbappe va primi 61 de milioane de euro de la PSG

Kylian Mbappe a primit o veste de excepție, după ce Consiliul de arbitraj din capitala Franței i-a dat câștig de cauză în procesul de 440 de milioane de euro cu Paris Saint Germain.

Fotbalistul celor de la Real Madrid va avea de primit suma de 61 de milioane de euro de la clubul din Hexagon, care a și reacționat după lovitura primită de la fostul jucător.

„PSG a luat cunoștință de decizia Tribunalului Muncii din Paris și se va conforma, deși își păstrează dreptul de a face apel. PSG a avut mereu un comportament de bună-credință, cu integritate, și va continua să îl aibă.