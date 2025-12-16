Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste bună pentru Bayern! Starul de 140 de milioane de euro a revenit la cinci luni după accidentarea gravă - Antena Sport

Home | Fotbal | Bundesliga | Veste bună pentru Bayern! Starul de 140 de milioane de euro a revenit la cinci luni după accidentarea gravă
VIDEO

Veste bună pentru Bayern! Starul de 140 de milioane de euro a revenit la cinci luni după accidentarea gravă

Daniel Işvanca Publicat: 16 decembrie 2025, 18:30

Comentarii
Veste bună pentru Bayern! Starul de 140 de milioane de euro a revenit la cinci luni după accidentarea gravă

Jamal Musiala, cărat pe targă / Getty Images

Bayern Munchen are până acum un sezon fantastic, fie că vorbim de campionatul intern sau de UEFA Champions League. Campioana Germaniei a primit acum o altă veste excelentă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jamal Musiala, cel mai bine cotat jucător al bavarezilor, a revenit la antrenamentele echipei, la cinci luni de la accidentarea gravă suferită la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Jamal Musiala a revenit la antrenamentele lui Bayern

Jamal Musiala este în prezent cel mai valoros jucător al celor de la Bayern Munchen, potrivit celor de la Transfermarkt. Starul cotat la 140 de milioane de euro a suferit o accidentare gravă în luna iulie, într-un meci cu PSG, de la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Peroneul piciorului stâng și mai multe ligamente de la genunchi au fost afectate, iar acesta a fost supus imediat unei intervenții chirurgicale. La cinci luni distanță, acesta a revenit la antrenamentele campioanei din Bundesliga.

Revenirea sa este una și mai importantă în contextul Campionatului Mondial de anul viitor. Starul lui Vincent Kompany va avea timp suficient pentru a-și reintra în ritm, acesta având șanse mari să fie în lotul Germaniei pentru turneul final din 2026.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Observator
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor
Fanatik.ro
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor
19:32
Jucătorul Barcelonei, așteptat să semneze cu Inter Miami! S-a certat în trecut cu Lionel Messi
19:27
LIVE VIDEOGala FIFA The Best 2025 e ACUM. Lista nominalizaţilor înaintea evenimentului de la Doha
19:23
Ionuţ Radu a prins echipa etapei în La Liga! Românul, alături de nume uriaşe după ce i-a apărat penalty lui Nico Williams
19:11
Mamadou Thiam, pregătit de derby-ul cu Rapid: „Foame mare de îndeplinire a obiectivelor”
17:56
Juri Cisotti, motivat înaintea derby-ului cu Rapid: „Suntem pregătiți 100%”
17:47
Investiţie fabuloasă într-un club de fotbal din România: 30.000.000 de euro!
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor