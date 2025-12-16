Veste bună pentru Bayern! Starul de 140 de milioane de euro a revenit la cinci luni după accidentarea gravă - Antena Sport

Bayern Munchen are până acum un sezon fantastic, fie că vorbim de campionatul intern sau de UEFA Champions League. Campioana Germaniei a primit acum o altă veste excelentă.
Jamal Musiala, cel mai bine cotat jucător al bavarezilor, a revenit la antrenamentele echipei, la cinci luni de la accidentarea gravă suferită la Campionatul Mondial al Cluburilor.
Jamal Musiala a revenit la antrenamentele lui Bayern
Jamal Musiala este în prezent cel mai valoros jucător al celor de la Bayern Munchen, potrivit celor de la Transfermarkt. Starul cotat la 140 de milioane de euro a suferit o accidentare gravă în luna iulie, într-un meci cu PSG, de la Campionatul Mondial al Cluburilor.
Peroneul piciorului stâng și mai multe ligamente de la genunchi au fost afectate, iar acesta a fost supus imediat unei intervenții chirurgicale. La cinci luni distanță, acesta a revenit la antrenamentele campioanei din Bundesliga.
Revenirea sa este una și mai importantă în contextul Campionatului Mondial de anul viitor. Starul lui Vincent Kompany va avea timp suficient pentru a-și reintra în ritm, acesta având șanse mari să fie în lotul Germaniei pentru turneul final din 2026.
🚨🇩🇪 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Jamal Musiala (22) is back in team training for Bayern Munich! 🤩✅ pic.twitter.com/hyEgotbhYP
— EuroFoot (@eurofootcom) December 16, 2025
- Manuel Neuer s-a accidentat! Probleme pentru portarul lui Bayern Munchen
- Real Madrid, acord verbal pentru transferul unui jucător de top din Bundesliga
- Manuel Neuer poate pleca de la Bayern Munchen după 15 ani! Anunţul nemţilor
- Bayern Munchen, victorie dramatică în prelungiri! Bavarezii s-au salvat de la o rușine
- Anunţul despre transferuri făcut de conducerea lui Bayern Munchen, după discuţiile despre Kane la Barca!