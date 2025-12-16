Gala FIFA The Best 2025 LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Lista nominalizaţilor înaintea evenimentului de la Doha - Antena Sport

Gala FIFA The Best 2025 va fi în format live video în AntenaPLAY, de la ora 19:00. Marele eveniment va avea loc la Doha, în Qatar, la Fairmont Katara Hall.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lamine Yamal, Ousmane Dembele sau Kylian Mbappe luptă pentru marele trofeu decernat celui mai bun jucător al planetei. Anul trecut, Vinicius a primit trofeul FIFA.

Gala FIFA The Best 2025 LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY)

La marele eveniment vor participa 800 de invitaţi, printre care preşedintele FIFA, membrii Consiliului FIFA, legendele FIFA, reprezentanţi ai asociaţiilor membre din întreaga lume, precum şi alţi ambasadori locali şi regionali.

Ca în fiecare an, fanii au jucat un rol cheie în alegerea câştigătorilor, exprimând peste 16 milioane de voturi şi având un cuvânt de spus în destinul mai multor premii, printre care Cea mai bună fotbalistă FIFA, Cel mai bun fotbalist FIFA, Cel mai bun antrenor FIFA din fotbalul feminin, Cel mai bun antrenor FIFA din fotbalul masculin, Cel mai bun portar din fotbalul feminin şi Cel mai bun portar din fotbalul masculin. Toţi câştigătorii acestor premii au fost desemnaţi printr-un sistem de vot cu pondere egală între fani, căpitanii şi antrenorii actuali ai tuturor echipelor naţionale feminine şi masculine şi reprezentanţii mass-media.

Votul pentru Premiul Marta şi Premiul Puskás – pentru cele mai frumoase goluri din fotbalul feminin şi masculin – a fost împărţit în mod egal între fani şi un juriu format din legende FIFA, în timp ce câştigătorul FIFA Fan Award a fost ales în totalitate de fani, iar câştigătorul FIFA Fair Play Award a fost selectat de un juriu format din experţi.