Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie

Viviana Moraru Publicat: 16 decembrie 2025, 17:25

Comentarii

FSCB - Sport Pictures

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie, de pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe as.ro vezi ultimele detalii despre starea accidentaţilor de la FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Daniel Bîrligea şi David Miculescu nu vor putea juca în meciul de duminică.

AntenaSport Update 16 decembrie

1. OUT din derby

Daniel Bîrligea și David Miculescu nu vor juca în derby-ul cu Rapid. Partida de pe Arena Națională va fi ultima din 2025 pentru FCSB.

2. Soluția lui Cârțu

Reclamă
Reclamă

Sorin Cârțu crede că Universitatea Craiova o poate învinge pe AEK Atena dacă îi va fi frică de ea. “Să fim cu temeri, dar să ne scoatem calitățile la joc”, a spus fostul mare jucător din Bănie.

3. Becali s-a convins

Pe as.ro calculele pe care le-a făcut Gigi Becali înainte de FCSB – Rapid. “Dacă batem, nu mai e nicio emoție”, a spus patronul.

Cristian Diaconescu, despre cum arată pentru România planul de pace pe care Trump îl vrea gata până de CrăciunCristian Diaconescu, despre cum arată pentru România planul de pace pe care Trump îl vrea gata până de Crăciun
Reclamă

4. Inzaghi, în vizită la Chivu

Cristi Chivu poate fi vizitat de Simone Inzaghi la semifinala cu Bologna din Supercupă. Italienii scriu că Inzaghi va merge la Riad pentru a-și vedea fosta echipă în acțiune.

5. Încă îl vrea pe Salah

Jamie Carragher i-a cerut lui Mohamed Salah să rămână până în vară la Liverpool. “Merită o gardă de onoare”, a spus legenda care în trecut l-a contestat pe egiptean.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Observator
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”
Fanatik.ro
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”
18:30
VIDEOVeste bună pentru Bayern! Starul de 140 de milioane de euro a revenit la cinci luni după accidentarea gravă
17:56
Juri Cisotti, motivat înaintea derby-ului cu Rapid: „Suntem pregătiți 100%”
17:47
Investiţie fabuloasă într-un club de fotbal din România: 30.000.000 de euro!
17:21
PSG a reacționat, după ce a pierdut procesul de 61 de milioane de euro cu Kylian Mbappe
17:15
Gala FIFA The Best 2025 LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Lista nominalizaţilor înaintea evenimentului de la Doha
17:12
Cum a ajuns Andrei Rațiu să fie suspendat. Ce s-a întâmplat cu Betis şi ce a scris arbitrul în raport
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Omul de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Gigi Becali: “Ziceam «ăsta e nebun», dar e băiat deștept”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor