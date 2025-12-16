AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ultimele detalii despre starea accidentaţilor de la FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Daniel Bîrligea şi David Miculescu nu vor putea juca în meciul de duminică.
AntenaSport Update 16 decembrie
1. OUT din derby
Daniel Bîrligea și David Miculescu nu vor juca în derby-ul cu Rapid. Partida de pe Arena Națională va fi ultima din 2025 pentru FCSB.
2. Soluția lui Cârțu
Sorin Cârțu crede că Universitatea Craiova o poate învinge pe AEK Atena dacă îi va fi frică de ea. “Să fim cu temeri, dar să ne scoatem calitățile la joc”, a spus fostul mare jucător din Bănie.
3. Becali s-a convins
Pe as.ro calculele pe care le-a făcut Gigi Becali înainte de FCSB – Rapid. “Dacă batem, nu mai e nicio emoție”, a spus patronul.
4. Inzaghi, în vizită la Chivu
Cristi Chivu poate fi vizitat de Simone Inzaghi la semifinala cu Bologna din Supercupă. Italienii scriu că Inzaghi va merge la Riad pentru a-și vedea fosta echipă în acțiune.
5. Încă îl vrea pe Salah
Jamie Carragher i-a cerut lui Mohamed Salah să rămână până în vară la Liverpool. “Merită o gardă de onoare”, a spus legenda care în trecut l-a contestat pe egiptean.
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 decembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 decembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 11 decembrie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 decembrie