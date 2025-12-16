Investiţie fabuloasă într-un club de fotbal din România: 30.000.000 de euro! - Antena Sport

Fotbalul a devenit o adevărată afacere pentru un miliardar al României. Business-ul este făcut şi cu pasiune de Valeriu Iftime, care începe să şi culeagă roadele muncii cu FC Botoşani, club care a ajuns acum pe primele locuri în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rezultatele echipei nu sunt întâmplătoare, ci vin după o investiţie fabuloasă, de 30.000.000 de euro, lucru recunoscut de Valeriu Iftime. “(n.r. cât de complicat e să fii investitor în fotbalul românesc?) Dacă spui material, câți bani pierzi, e foarte complicat. Dacă spui câte emoții frumoase trăiești, e complicat. Dar în viață tot răul are și partea bună. Nu contează câți bani dai, contează cum trăiești, cum îți vin emoțiile. Dacă îți mai și iese la un moment dat, să fii o echipă care se bate acolo, la șefia clasamentului, după 20 de etape, chiar e un sentiment absolut fantastic, le-aș dori multora să încerce să ajungă acolo. Bine, se cheltuie 30 de milioane de euro ca să ajungă acolo. (n.r. 30 de milioane de euro e cheltuiala?) Aproximativ, dar nu e sigur că dacă dai 30 de milioane ajungi acolo. Și nici că vor rămâne 30 de milioane, s-ar putea să fie mai mult, dar în momentul de față asta e socoteala”, a declarat omul de afaceri pentru Fanatik.ro.

Averea lui Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și patronul clubului FC Botoșani, este estimată la peste 100 de milioane de euro în 2025, luând în calcul valoarea companiilor la care este acționar.