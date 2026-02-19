Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Frate pentru frate - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Frate pentru frate
Video

Jurnal Antena Sport | Frate pentru frate

Gemenii Irimia sunt gata să o bată iar pe FCSB cu Metaloglobus şi să-i taie campioanei orice speranţă la play-off.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Frate pentru frate

Jurnal Antena Sport | Frate pentru frate

Jurnal Antena Sport | Frate pentru frate
Federația a prelungit până în 2030 parteneriatul cu principalul sponsor al celor 20 de naționale

Federația a prelungit până în 2030 parteneriatul cu principalul sponsor al celor 20 de naționale

Federația a prelungit până în 2030 parteneriatul cu principalul sponsor al celor 20 de naționale
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie
Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din F1 pentru Ferrari: "A venit cu soluții noi"

Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din F1 pentru Ferrari: "A venit cu soluții noi"

Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din F1 pentru Ferrari: "A venit cu soluții noi"
Pierro Ferrari şi-a amintit de tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain: "Ar fi fost mândru"

Pierro Ferrari şi-a amintit de tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain: "Ar fi fost mândru"

Pierro Ferrari şi-a amintit de tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain: "Ar fi fost mândru"
21:08
VideoFederația a prelungit până în 2030 parteneriatul cu principalul sponsor al celor 20 de naționale
20:59
Daniel Opriţa şi-a anunţat plecarea de la Steaua: “Se satură lumea și de mine, mai trebuie o schimbare”
20:55
LIVE SCOREPAOK – Celta Vigo 0-2, în play-off-ul Europa League. Răzvan Lucescu, duel cu Ionuţ Radu. Alte 3 meciuri se joacă
20:34
Băiatul lui Maradona dă de pământ cu Cristi Chivu: “Asta arată meschinăria lui”
20:13
Dezastru pentru Steaua. Rămâne în afara play-off-ului. Ce a făcut cu Voluntari
20:13
VIDEO“Nea Mircea e un luptător”. Câștigătorul CCE cu Steaua speră ca Lucescu să rămână pe banca României
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate