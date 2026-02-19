Jurnal Antena Sport | Frate pentru frate - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Frate pentru frate
Gemenii Irimia sunt gata să o bată iar pe FCSB cu Metaloglobus şi să-i taie campioanei orice speranţă la play-off.
Gemenii Irimia sunt gata să o bată iar pe FCSB cu Metaloglobus şi să-i taie campioanei orice speranţă la play-off.
Jurnal Antena Sport | Frate pentru frateJurnal Antena Sport | Frate pentru frate
Federația a prelungit până în 2030 parteneriatul cu principalul sponsor al celor 20 de naționaleFederația a prelungit până în 2030 parteneriatul cu principalul sponsor al celor 20 de naționale
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarieAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie
Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din F1 pentru Ferrari: "A venit cu soluții noi"Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din F1 pentru Ferrari: "A venit cu soluții noi"
Pierro Ferrari şi-a amintit de tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain: "Ar fi fost mândru"Pierro Ferrari şi-a amintit de tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain: "Ar fi fost mândru"