Antrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: "Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română" - Antena Sport

Antrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română”

Dan Roșu Publicat: 18 februarie 2026, 12:48

Julia Sauter şi Marius Negrea - libertatea.ro

Marius Negrea (61 de ani) este antrenorul care a ajutat-o pe Julia Sauter să îşi continue visul de a fi o patinatoare şi pe care sportiva ajunsă la 28 de ani l-a anunţat că vrea să renunţe la colaborare, cu un an înainte de Jocurile Olimpice 2026.

Totul s-a încheiat între cei doi la începutul lui 2025. Ulterior, Julia a început colaborarea cu Roxana Luca. După 14 ani de colaborare, Negrea se simte încă trădat, mai ales că el a fost cel care a avut ideea ca Sauter să concureze pentru România, în contextul în care în Germania concurenţa era acerbă.

Negrea susţine că Sauter nu a învăţat deloc limba română şi lasă să se înţeleagă că au fost multe cheltuieli de-a lungul timpului pe care cei doi le-au acoperit împreună.

Marius Negrea: “Julia Sauter nu ştie un cuvânt în româneşte”

“(n.r. – Ar fi trebuit să fiți la Jocurile Olimpice) Da, cu sportiva care reprezintă România la patinaj artistic, care n-a vrut să meargă la JO 2018 și 2022, iar acum e prima purtătoare de drapel din istorie care nu știe un cuvânt în românește.

Și care a participat la Europene și la Mondiale cu rezidența în apartamentul meu de la Brașov. Și pe care am descoperit-o acum 13-14 ani. Cu care am fost la competiții, transport, mașina, cazare…, cam 1.500 de euro o dată… Și care mi-a zis, brusc, că simte că nu mai poate progresa cu mine.

A preluat-o Roxana Luca, fosta mea elevă, se antrenează tot aici la Ravensburg, la un metru de mine. Cu Roxana, ca antrenor, am fost la două JO, 9 Europene și 9 mondiale. În fine, eu le doresc baftă la Olimpiadă.

Credeam că noi vom rezista până la finalul carierei sale. Am făcut echipă cu Julia la 57 de competiții din care la 19 s-a clasat pe podium. Am participat la 4 Mondiale, 7 Europene și 3 Mondiale de juniori”, a spus recent Negrea, citat de libertatea.ro.

Negrea e stabilit în Germania şi de-a lungul carierei de antrenor i-a pregătit pe Gheorghe Chiper, Roxana Luca și Julia Sauter.

Performanţă senzaţională pentru Julia Sauter

Patinatoarea născută în Germania care reprezintă România la Jocurile Olimpice 2026 a reuşit performanţa uriaşă de a se califica în programul liber, dar pentru a ajunge aici a făcut multe sacrificii.

Cu 63,13 puncte, Julia a obţinut cel mai bun rezultat din cariera sa la programul scurt. La 28 de ani, patinatoarea noastră a intrat marţi pe gheaţă în programul scurt şi a reuşit o evoluţie solidă, care i-a adus calificarea în programul liber, programat joi seară.

