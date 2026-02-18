Antrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: "Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română" - Antena Sport

Marius Negrea (61 de ani) este antrenorul care a ajutat-o pe Julia Sauter să îşi continue visul de a fi o patinatoare şi pe care sportiva ajunsă la 28 de ani l-a anunţat că vrea să renunţe la colaborare, cu un an înainte de Jocurile Olimpice 2026.

Totul s-a încheiat între cei doi la începutul lui 2025. Ulterior, Julia a început colaborarea cu Roxana Luca. După 14 ani de colaborare, Negrea se simte încă trădat, mai ales că el a fost cel care a avut ideea ca Sauter să concureze pentru România, în contextul în care în Germania concurenţa era acerbă.

Negrea susţine că Sauter nu a învăţat deloc limba română şi lasă să se înţeleagă că au fost multe cheltuieli de-a lungul timpului pe care cei doi le-au acoperit împreună.

Marius Negrea: “Julia Sauter nu ştie un cuvânt în româneşte”

“(n.r. – Ar fi trebuit să fiți la Jocurile Olimpice) Da, cu sportiva care reprezintă România la patinaj artistic, care n-a vrut să meargă la JO 2018 și 2022, iar acum e prima purtătoare de drapel din istorie care nu știe un cuvânt în românește.

Și care a participat la Europene și la Mondiale cu rezidența în apartamentul meu de la Brașov. Și pe care am descoperit-o acum 13-14 ani. Cu care am fost la competiții, transport, mașina, cazare…, cam 1.500 de euro o dată… Și care mi-a zis, brusc, că simte că nu mai poate progresa cu mine.