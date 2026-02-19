Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate

Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate

Radu Constantin Publicat: 19 februarie 2026, 18:26

Comentarii
Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate

Florin Bratu, în timpul unui meci / Hepta

Mihai Teja este ca şi plecat de la Metaloglobus, formaţie aflată pe ultimul loc în Liga 1, cu 11 puncte şi doar două victorii în actuala ediţie de campionat. Conducătorii vor un şoc la echipă, iar numirea unui nou tehnician este iminentă. Principala variantă de înlocuitor vine din Liga 2 şi este Florin Bratu, actualul principal de la CS Dinamo, anunţă Pro Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul meciului de sâmbătă, pierdut cu Oţelul, 0-1, Mihai Teja a lăsat de înţeles că este dispus să plece, dar în momentul în care îi sunt achitaţi toţi banii din contract.

“Nu am discutat nimic, eu am contract. Ştiam unde vin, am încercat şi munca mea cred că se vede. Mai mult de atât nu ştiu ce să fac. Nu am avut nicio discuţie. Nu am nicio clauză de 40.000 de euro, am un contract care trebuie să fie dus până la capăt.

Am vrut să demonstrez cu o echipă mică că poţi să te baţi de la egal la egal. Ştiam că nu o să fie uşor. Am contract, vreau să-l duc până la capăt.

Dacă se va achita tot până la capăt, asta e, eu mai mult nu am putut. Sunt împăcat cu mine”, a spus Teja.

Reclamă
Reclamă

Florin Bratu a mai antrenat în carieră Dinamo, CS Tunari, România Under-19, Aerostar, Turris Oltul, Concordia Chiajna şi România Under-21.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Observator
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Proiectul unui stadion spectaculos, de 70 de milioane de euro, cu vedere la lac, întâmpină mari probleme. Ce reclamă localnicii și poliția
Fanatik.ro
Proiectul unui stadion spectaculos, de 70 de milioane de euro, cu vedere la lac, întâmpină mari probleme. Ce reclamă localnicii și poliția
18:00
VIDEOKimi Antonelli, cel mai rapid în ziua a doua de teste de la Bahrain. Vineri încep ultimele sesiuni
17:56
Florin Prunea a văzut pedepsele din scandalul Bergodi – Cordea și a dat verdictul: “Știu cu ce se mănâncă astea”
17:40
I-au intrat banii în cont lui Gigi Becali. Lovitură de 11.989.000 de euro dată cu FCSB
17:34
Decizia luată de clubul din Liga 1 care și-a chemat suporterii la deszăpezire: “Din cauza cantității mari”
17:15
Un greu din fotbalul românesc nu-l mai vrea pe Gino Iogulescu preşedinte la LPF: “N-avem o ligă bine condusă”
17:12
Xabi Alonso, ofertat de un club de renume din Europa. Fostul antrenor de la Real a dat răspunsul pe loc
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”