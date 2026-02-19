Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate - Antena Sport

Mihai Teja este ca şi plecat de la Metaloglobus, formaţie aflată pe ultimul loc în Liga 1, cu 11 puncte şi doar două victorii în actuala ediţie de campionat. Conducătorii vor un şoc la echipă, iar numirea unui nou tehnician este iminentă. Principala variantă de înlocuitor vine din Liga 2 şi este Florin Bratu, actualul principal de la CS Dinamo, anunţă Pro Sport.

La finalul meciului de sâmbătă, pierdut cu Oţelul, 0-1, Mihai Teja a lăsat de înţeles că este dispus să plece, dar în momentul în care îi sunt achitaţi toţi banii din contract.

“Nu am discutat nimic, eu am contract. Ştiam unde vin, am încercat şi munca mea cred că se vede. Mai mult de atât nu ştiu ce să fac. Nu am avut nicio discuţie. Nu am nicio clauză de 40.000 de euro, am un contract care trebuie să fie dus până la capăt.

Am vrut să demonstrez cu o echipă mică că poţi să te baţi de la egal la egal. Ştiam că nu o să fie uşor. Am contract, vreau să-l duc până la capăt.

Dacă se va achita tot până la capăt, asta e, eu mai mult nu am putut. Sunt împăcat cu mine”, a spus Teja.