Daniel Opriţa şi-a anunţat plecarea de la Steaua: "Se satură lumea și de mine, mai trebuie o schimbare" - Antena Sport

Daniel Opriţa şi-a anunţat plecarea de la Steaua: "Se satură lumea și de mine, mai trebuie o schimbare"

Home | Fotbal | Daniel Opriţa şi-a anunţat plecarea de la Steaua: "Se satură lumea și de mine, mai trebuie o schimbare"

Daniel Opriţa şi-a anunţat plecarea de la Steaua: “Se satură lumea și de mine, mai trebuie o schimbare”

Radu Constantin Publicat: 19 februarie 2026, 20:59

Daniel Opriţa şi-a anunţat plecarea de la Steaua: Se satură lumea și de mine, mai trebuie o schimbare

Daniel Opriţa nu crede că mai continuă la Steaua, iar după meciul pierdut cu FC Voluntari a lăsat de înţeles că despărţirea de club este iminentă. Mai mult, clubul se va găsi la vară într-o situaţie critică: aproape toţi jucătorii rămân fără contract! Anunţul lui Daniel Opriţa a venit la scurt timp după ce jucătorii Stelei au fost băgați în ședință de ultrași. “Jucați fotbal sau plecați în vară”, a fost mesajul dur al ultrașilor din Peluza Sud Steaua la finalul partidei cu Voluntari.

“Știu că suntem Steaua, ne face plăcere că suporterii au venit alături de noi. Sincer, mie mi-e rușine de ei. Nici nu mă mai duc la ei, dar vreau să le spun că ar trebui să nu ajungem să vorbim lucruri d-astea, că trebuie să plecăm.

Plecăm, oricum ni se termină tuturor contractele. La vară se va lua de la capăt. Să vedem dacă îi va fi ușor cuiva să ia 20 de jucători. Și eu a trebuit să schimb 6 titulari.

La momentul ăsta, li se termină tuturor jucătorilor contractele. În afară de Chipirliu, din câte știu, toți sunt liberi din vară. N-o să fie ușor cui va veni. Să zici că dacă ai drept de promovare poate vor mai rămâne din jucătorii de aici. Poate și lor le lipsește motivația pentru că și eu mi-am pierdut entuziasmul. Vă spun sincer, simt lucrul ăsta. Deși mă agit pe bancă, trăirile sunt altele. Și eu sunt dezamăgit pentru că pedalăm în gol.

Știți cum e, se satură lumea și de mine, trece timpul, mai trebuie o schimbare. Păcat că la mine se va ține minte că poate nu intru în play-off anul ăsta”, a spus Oprița.

Steaua este pe locul 8 în Liga 2, cu 30 de puncte.

