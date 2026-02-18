Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj - Antena Sport

S-a aflat ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Cei doi s-au aflat într-un conflict uriaș, antrenorul intrând pe teren după fluierul final.
Bergodi a acuzat faptul că Andrei Cordea i-a adresat injurii, pe finalul derby-ului din Gruia. Mijlocașul s-a apărat, însă, mărturisind că s-a aflat într-un conflict cu Dan Nistor.
Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj
La mai bine de o săptămână după întregul scandal, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a venit cu verdictul final. Conform gsp.ro, Cristiano Bergodi a primit o suspendare de o lună, cât și o amendă de 10.000 de lei.
Nici Andrei Cordea nu a scăpat nepedepsit. Mijlocașul de la CFR Cluj a primit o suspendare de trei meciuri, după cartonașul roșu văzut la finalul meciului cu U Cluj.
Prima înfățișare la Comisia de Disciplină a avut loc săptămâna trecută, însă verdictul a fost amânat, deoarece Cristiano Bergodi nu a fost prezent. Nici astăzi, la a doua înfățișare, italianul nu a putut veni, zborul său fiind anulat din cauza vremii. El a fost reprezentat de avocatul său.
Cristiano Bergodi a scăpat „ieftin”, cu suspendarea minimă, ținând cont că risca una mult mai mare, de chiar 12 luni. El urmează să revină pe banca lui U Cluj după jumătatea lunii martie.
De cealaltă parte, Andrei Cordea a ispășit deja două etape din suspendare, la meciurile cu Rapid și Hermannstadt, din Cupa României, respectiv Liga 1. El nu va putea evolua în următorul meci al clujenilor, cu Petrolul, putând reveni pe teren în penultima etapă a sezonului regular, cu Farul.
- Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
- Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente
- Dani Coman, după ce a ajuns la Comisia de Disciplină: “Le era dor celor de la LPF de mine”
- Mesajul clar al lui Florentin Petre după ce a fost criticat că a înjurat FCSB
- Marius Șumudică, verdict crunt pentru FCSB: “Dezastru. Cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani”