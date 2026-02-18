Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj

Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj

Viviana Moraru Publicat: 18 februarie 2026, 18:05

Comentarii
Cristiano Bergodi, în timpul scandalului cu CFR / Sport Pictures

S-a aflat ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Cei doi s-au aflat într-un conflict uriaș, antrenorul intrând pe teren după fluierul final. 

Bergodi a acuzat faptul că Andrei Cordea i-a adresat injurii, pe finalul derby-ului din Gruia. Mijlocașul s-a apărat, însă, mărturisind că s-a aflat într-un conflict cu Dan Nistor. 

Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 

La mai bine de o săptămână după întregul scandal, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a venit cu verdictul final. Conform gsp.ro, Cristiano Bergodi a primit o suspendare de o lună, cât și o amendă de 10.000 de lei. 

Nici Andrei Cordea nu a scăpat nepedepsit. Mijlocașul de la CFR Cluj a primit o suspendare de trei meciuri, după cartonașul roșu văzut la finalul meciului cu U Cluj.  

Prima înfățișare la Comisia de Disciplină a avut loc săptămâna trecută, însă verdictul a fost amânat, deoarece Cristiano Bergodi nu a fost prezent. Nici astăzi, la a doua înfățișare, italianul nu a putut veni, zborul său fiind anulat din cauza vremii. El a fost reprezentat de avocatul său. 

Cristiano Bergodi a scăpat „ieftin”, cu suspendarea minimă, ținând cont că risca una mult mai mare, de chiar 12 luni. El urmează să revină pe banca lui U Cluj după jumătatea lunii martie.  

De cealaltă parte, Andrei Cordea a ispășit deja două etape din suspendare, la meciurile cu Rapid și Hermannstadt, din Cupa României, respectiv Liga 1. El nu va putea evolua în următorul meci al clujenilor, cu Petrolul, putând reveni pe teren în penultima etapă a sezonului regular, cu Farul.

1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Foto"Plătesc ca să concurez pentru România!" Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 4 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 5 Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice 6 EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia
