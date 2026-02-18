Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj - Antena Sport

S-a aflat ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Cei doi s-au aflat într-un conflict uriaș, antrenorul intrând pe teren după fluierul final.

Bergodi a acuzat faptul că Andrei Cordea i-a adresat injurii, pe finalul derby-ului din Gruia. Mijlocașul s-a apărat, însă, mărturisind că s-a aflat într-un conflict cu Dan Nistor.

Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj

La mai bine de o săptămână după întregul scandal, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a venit cu verdictul final. Conform gsp.ro, Cristiano Bergodi a primit o suspendare de o lună, cât și o amendă de 10.000 de lei.

Nici Andrei Cordea nu a scăpat nepedepsit. Mijlocașul de la CFR Cluj a primit o suspendare de trei meciuri, după cartonașul roșu văzut la finalul meciului cu U Cluj.

Prima înfățișare la Comisia de Disciplină a avut loc săptămâna trecută, însă verdictul a fost amânat, deoarece Cristiano Bergodi nu a fost prezent. Nici astăzi, la a doua înfățișare, italianul nu a putut veni, zborul său fiind anulat din cauza vremii. El a fost reprezentat de avocatul său.