Julia Sauter va concura azi, la ora 20:00, în programul liber de la Jocurile Olimpice 2026 - Antena Sport

Julia Sauter, 28 de ani, va evolua, joi, în programul liber din proba feminină de la patinaj artistic, de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Sauter a reuşit cel mai bun rezultat personal (63.13) la programul scurt, pe care l-a încheiat pe locul 16.

Julia Sauter, pregătită să scrie istorie

Joi seară, concusul începe la ora 20.00, iar Julia Sauter va fi a noua concurentă care va intra pe patinoar.

Au trecut 20 de ani de când România nu mai fusese reprezentată la Jocurile Olimpice la patinaj artistic feminin. În 2006, la Torino, Roxana Luca ocupa locul 26. Tot antrenoarea de acum a Juliei obţinea şi cel mai bun rezultat olimpic al României în această probă, locul 23, în 2002.

Până acum, cel mai bun rezultat al României la JO de la Milano-Cortina – locul 5 – a fost adus de echipajul de bob două persoane format din Mihai Tentea şi George Iordache.