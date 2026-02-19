Julia Sauter va concura azi, la ora 20:00, în programul liber de la Jocurile Olimpice 2026 - Antena Sport

Julia Sauter, 28 de ani, va evolua, joi, în programul liber din proba feminină de la patinaj artistic, de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
Sauter a reuşit cel mai bun rezultat personal (63.13) la programul scurt, pe care l-a încheiat pe locul 16.
Julia Sauter, pregătită să scrie istorie
Joi seară, concusul începe la ora 20.00, iar Julia Sauter va fi a noua concurentă care va intra pe patinoar.
Au trecut 20 de ani de când România nu mai fusese reprezentată la Jocurile Olimpice la patinaj artistic feminin. În 2006, la Torino, Roxana Luca ocupa locul 26. Tot antrenoarea de acum a Juliei obţinea şi cel mai bun rezultat olimpic al României în această probă, locul 23, în 2002.
Până acum, cel mai bun rezultat al României la JO de la Milano-Cortina – locul 5 – a fost adus de echipajul de bob două persoane format din Mihai Tentea şi George Iordache.
Delegaţia României la JO Milano Cortina
Biatlon – Sat Olimpic Anterselva
6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
Bob – Sat Olimpic Cortina
4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund
Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano
1 sportiv (feminin): Julia Sauter
Antrenor: Roxana Luca
Sanie – Sat Olimpic Cortina
7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo
4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)
2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu
Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond – Sat Olimpic Predazzo
3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard – Sat Olimpic Livigno
2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund.
