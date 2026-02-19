Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Julia Sauter va concura azi, la ora 20:00, în programul liber de la Jocurile Olimpice 2026 - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Julia Sauter va concura azi, la ora 20:00, în programul liber de la Jocurile Olimpice 2026

Julia Sauter va concura azi, la ora 20:00, în programul liber de la Jocurile Olimpice 2026

Dan Roșu Publicat: 19 februarie 2026, 9:38

Comentarii
Julia Sauter va concura azi, la ora 20:00, în programul liber de la Jocurile Olimpice 2026

Julia Sauter, la Jocurile Olimpice 2026 - Profimedia Images

Julia Sauter, 28 de ani, va evolua, joi, în programul liber din proba feminină de la patinaj artistic, de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sauter a reuşit cel mai bun rezultat personal (63.13) la programul scurt, pe care l-a încheiat pe locul 16.

Julia Sauter, pregătită să scrie istorie

Joi seară, concusul începe la ora 20.00, iar Julia Sauter va fi a noua concurentă care va intra pe patinoar.

Au trecut 20 de ani de când România nu mai fusese reprezentată la Jocurile Olimpice la patinaj artistic feminin. În 2006, la Torino, Roxana Luca ocupa locul 26. Tot antrenoarea de acum a Juliei obţinea şi cel mai bun rezultat olimpic al României în această probă, locul 23, în 2002.

Până acum, cel mai bun rezultat al României la JO de la Milano-Cortina – locul 5 – a fost adus de echipajul de bob două persoane format din Mihai Tentea şi George Iordache.

Reclamă
Reclamă

Delegaţia României la JO Milano Cortina

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Fostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesațiFostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesați
Reclamă

Bob – Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

1 sportiv (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban

Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Observator
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Nu îmi place să se bage nimeni în ciorba mea!”
Fanatik.ro
Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Nu îmi place să se bage nimeni în ciorba mea!”
10:31
Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: “Nu-mi dă punctele înapoi”
10:05
Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo. Prima de instalare pregătită de “câini”
9:49
Marius Şumudică, intervenţie dură după scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Ce se întâmpla dacă făceam eu?”
9:29
“Parcă ar fi futsal”. Fabio Capello ştie ce trebuie să facă Cristi Chivu, pentru a o duce pe Inter în optimile Champions League
9:15
Gabi Balint, mesaj categoric despre şansele FCSB-ului de calificare în play-off. Marea problemă a campioanei
9:03
Tactica lui Cristi Chivu, făcută praf după eşecul cu Bodo/Glimt: “Nu te poți apăra așa”
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”