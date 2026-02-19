Federația a prelungit până în 2030 parteneriatul cu principalul sponsor al celor 20 de naționale - Antena Sport

Cu gândul doar la Mondiale și Europene, Federația merge pe continuitate alături de principalul sponsor al tuturor naționalelor de fotbal ale României. Burleanu este convins că Ianis Hagi și Drăgușin pot lega și calificările la turneele finale: “După Europeanul de succes al Generației de suflet, trebuie să urmeze și un Mondial“.
Federația a prelungit până în 2030 parteneriatul cu principalul sponsor al celor 20 de naționale de fotbal ale României.
Răzvan Burleanu: “Este viziunea pe termen lung, viziune care după aceea trebuie însoțită de niște principii și niște valori coerente care trebuie să fie aliniate după aceea unei echipe foarte bune în partea de implementare“.
Mascota Ronny rămâne sufletul tribunelor la toate meciurile României de acasă. Burleanu vrea să îl vadă pe ciobănescul carpatin în mijlocul fanilor și la Mondialul din America.
“Cu siguranță visul pe care îl avem, îl avem toți. Este acela de a putea să revenim la un Campionat Mondial. Sunt încrezător că acest vis va putea să devină realitate, mai ales că sunt sigur că jucătorii noștri vor avea această capacitate de a se autodepăși“.
Cu mare poftă de calificare, fanii României au cumpărat în 20 de secunde cele peste 2.000 de bilete primite pentru barajul cu Turcia de la Istanbul.
Răzvan Burleanu: “Să creadă în jucătorii noștri, să creadă în staff-ul tehnic, iar România să continue să îi facă mândri pe români de țara lor“.
Și Burleanu își ia energia de la prima oră: “Recomandarea e ca micul dejun să fie cât mai sănătos“.
