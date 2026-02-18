"Plătesc ca să concurez pentru România!" Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor - Antena Sport

Povestea Juliei Sauter este una de film! Ajunsă la 28 de ani, patinatoarea născută în Germania care reprezintă România la Jocurile Olimpice 2026 a reuşit performanţa uriaşă de a se califica în programul liber, dar pentru a ajunge aici a făcut multe sacrificii.

Cu 63,13 puncte, Julia a obţinut cel mai bun rezultat din cariera sa la programul scurt. La 28 de ani, patinatoarea noastră a intrat marţi pe gheaţă în programul scurt şi a reuşit o evoluţie solidă, care i-a adus calificarea în programul liber, programat joi seară.

Povestea Juliei Sauter, sportiva din Germania care reprezintă România la JO 2026

Julia Sauter s-a născut în Germania, pe 18 iunie 1997, la Baden-Wurttemberg. Ea a început patinajul în țara natală și în 2010 a intrat în legătură cu Marius Negrea, fostul patinator român, alături de care se antrenează în prezent, în Germania.

Nemții au început să regrete că Julia a ales să concureze pentru Germania, în 2019, atunci când a terminat Europeanul peste cele două reprezentante ale lor. “Cea mai bună patinatoare a Germaniei reprezintă România”, nota Bild.

Julia Sauter plătea competițiile din propriul buzunar

Federaţia Română de Patinaj a fost dizolvată în 2018, din cauza neregulilor financiare. Astfel că Julia și Marius Negrea plăteau în 2023 din propriul buzunar prezenta la competițiile internaționale. Pentru a reuși asta, Julia a dezvăluit că are trei joburi.