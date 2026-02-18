"Plătesc ca să concurez pentru România!" Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor - Antena Sport

Povestea Juliei Sauter este una de film! Ajunsă la 28 de ani, patinatoarea născută în Germania care reprezintă România la Jocurile Olimpice 2026 a reuşit performanţa uriaşă de a se califica în programul liber, dar pentru a ajunge aici a făcut multe sacrificii.
Cu 63,13 puncte, Julia a obţinut cel mai bun rezultat din cariera sa la programul scurt. La 28 de ani, patinatoarea noastră a intrat marţi pe gheaţă în programul scurt şi a reuşit o evoluţie solidă, care i-a adus calificarea în programul liber, programat joi seară.
Povestea Juliei Sauter, sportiva din Germania care reprezintă România la JO 2026
Julia Sauter s-a născut în Germania, pe 18 iunie 1997, la Baden-Wurttemberg. Ea a început patinajul în țara natală și în 2010 a intrat în legătură cu Marius Negrea, fostul patinator român, alături de care se antrenează în prezent, în Germania.
Nemții au început să regrete că Julia a ales să concureze pentru Germania, în 2019, atunci când a terminat Europeanul peste cele două reprezentante ale lor. “Cea mai bună patinatoare a Germaniei reprezintă România”, nota Bild.
Julia Sauter plătea competițiile din propriul buzunar
Federaţia Română de Patinaj a fost dizolvată în 2018, din cauza neregulilor financiare. Astfel că Julia și Marius Negrea plăteau în 2023 din propriul buzunar prezenta la competițiile internaționale. Pentru a reuși asta, Julia a dezvăluit că are trei joburi.
“Viața este scumpă și încerc să supraviețuiesc, să strâng bani pentru a face ce-mi place. Îmi doresc să reprezint România la Jocurile Olimpice!
Lucrez în trei locuri că să mă pot antrena în patinoare și să pot merge la competiții. Plătesc ca să concurez pentru România”, a spus Julia, în 2023, citată de sport.ro.
Atunci, singurul ei ajutor venea de la CSU Brașov, clubul de care aparține. Este insuficient însă, dacă ținem cont că Julia și Marius au nevoie anual de 12.000 de euro, pentru șapte competiții internaționale.
“Până acum, un singur zbor a fost sponsorizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), cel de la Campionatul Mondial din Japonia, din 2019. În rest, pentru pregătire, echipament, competiții, totul am făcut noi. Ne trebuie cam 12.000 de euro pe an pentru șapte competiții internaționale”, a spus și Negrea, fostul ei antrenor, pentru sursa citată.
A deschis o pagină de GoFundMe
Tot în acea perioadă, ea a cerut ajutorul românilor şi a deschis o pagină de GoFundMe. “Am avut momente când am deschis o pagină GoFundMe și românii m-au ajutat să ajung acolo. Mereu au fost oameni care au crezut în mine. Pentru asta voi fi mereu recunoscătoare”, spunea recent Julia, citată de tvr.ro.
La 22 de ani, aflată în plină pandemie, Julia s-a accidentat şi a fost aproape de retragere: “Mi-am spus că poate nu mai e timpul meu. Nu aveam mereu rezultate bune, nu mă calificam în finale, iar din patinaj nu se câștigă bani. Mi-am dorit o familie și m-am gândit că poate acela e drumul meu”.
Spre fericirea ei şi a noastră, Julia a continuat şi, 6 ani mai târziu, a fost portdrapelul României la la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2026, o mare onoare pentru ea.
“Este o onoare uriașă. Nu m-am născut aici, dar România m-a primit cu inima deschisă. Vreau să arăt lumii că și de la noi pot veni povești frumoase de succes”, a mai spus cea care devenea cetăţean român în 2025.
- Julia Sauter este de nouă ori campioană naţională a României
