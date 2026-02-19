AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de Mircea Lucescu. Selecţionerul urmează să nu stea pe banca “tricolorilor” la barajul cu Turcia din martie.

AntenaSport Update 19 februarie

1. Criză la naţională

Mircea Lucescu are şanse mici să fie pe bancă la barajul cu Turcia, din cauza problemelor de sănătate. Mihai Stoichiţă l-ar putea înlocui, Răzvan Burleanu fiind gata să apeleze la o soluţie de rezervă.

2. Chivu, taxat de italieni