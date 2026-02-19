AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie

Publicat: 19 februarie 2026, 16:53

Mircea Lucescu / Sport Pictures

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de Mircea Lucescu. Selecţionerul urmează să nu stea pe banca “tricolorilor” la barajul cu Turcia din martie.

AntenaSport Update 19 februarie

1. Criză la naţională

Mircea Lucescu are şanse mici să fie pe bancă la barajul cu Turcia, din cauza problemelor de sănătate. Mihai Stoichiţă l-ar putea înlocui, Răzvan Burleanu fiind gata să apeleze la o soluţie de rezervă.

2. Chivu, taxat de italieni

Inter a fost învinsă clar de Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimi din Champions League, iar italienii l-au taxat pe Cristi Chivu: “Nu te poţi apăra aşa”, a spus Paolo Di Canio.

3. Becali, în “război”

Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali, după ce a aflat de planul Ministrului Apărării. Radu Miruţă vrea să schimbe legea care nu îi permite Stelei să promoveze.

Vremea de mâine 20 februarie. Ploi, lapoviţă şi ninsori în toată ţara. Maxime între -3 şi 12 gradeVremea de mâine 20 februarie. Ploi, lapoviţă şi ninsori în toată ţara. Maxime între -3 şi 12 grade
4. Decizia luată de U Cluj

Cristiano Bergodi a primit o suspendare de o lună, după scandalul cu Andrei Cordea. Şefii lui U Cluj sunt decişi să-l păstreze în funcţie pe italian: “Aşteptăm să fie alături de noi”, a spus preşedintele clujenilor.

5. Vinicius, apărat de Real Madrid

Real Madrid l-a apărat Vinicius, după scandalul uriaş din meciul cu Benfica. UEFA a deschis o investigaţie: “Episod inacceptabil de rasism”, au transmis “galacticii”.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

