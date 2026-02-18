N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB - Antena Sport

Joao Paulo a fost al treilea transfer reuşit de Gigi Becali în această iarnă, după Andre Duarte şi Ofri Arad.

Reprezentanţii jucătorului de 27 de ani din Capul Verde susţin că Rapid şi Universitatea Craiova l-au dorit pe mijlocaşul defensiv, dar că acesta îşi dăduse deja cuvântul pentru o mutare la echipa lui Becali.

Joao Paulo a fost dorit de Craiova şi Rapid

“Interesul celor de la FCSB a fost unul clar. De asemenea, Rapid și Craiova au întrebat despre Joao Paulo, la fel și două echipe din Polonia, dar și unele cluburi din China.

Mai multe cluburi importante l-au dorit pe Joao Paulo, acesta este adevărul. Îîn ultimele ore de mercato a insistat și Aktobe, dar jucătorul deja își dăduse cuvântul că va semna cu FCSB”, au spus reprezentanții lui Joan Paulo, citaţi de digisport.ro.

Clauza lui Joao Paulo din contractul cu FCSB

După ce a semnat cu FCSB, Joao Paulo are în contract o clauză de reziliere de 3 milioane de euro. Joao Paulo a semnat pe 3 ani şi jumătate şi va avea un salariu lunar de 15.000 de euro.