Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul - FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA

Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA

Viviana Moraru Publicat: 18 februarie 2026, 22:27

Comentarii
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA

Radu Petrescu în meciul Petrolul - FC Argeş 2-1 / Sport Pictures

Radu Petrescu a primit o suspendare uriașă, după gafa imensă făcută în duelul dintre Petrolul și FC Argeș, încheiat cu scorul de 2-1. Arbitrul a fost în centrul unui scandal, Dani Coman fiind cel mai vehement în declarații.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe finalul meciului, la scorul de 1-1, FC Argeș a reușit să marcheze, însă golul a fost anulat inexplicabil de Radu Petrescu. Arbitrul a dictat fault în atac, deși nu a existat niciun contact între jucători. 

Radu Petrescu, suspendare de 12 etape după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1 

Radu Petrescu a fost drastic pedepsit de CCA, ca urmare a fazei din Petrolul – FC Argeș 2-1. Conform gsp.ro, arbitrul a primit o suspendare de 12 etape. 

Kyros Vassaras, șeful CCA, nu va face publică sancțiunea dictată lui Radu Petrescu, însă l-a chemat deja pe arbitru la raport și i-a comunicat decizia. 

Ca urmare, Radu Petrescu nu va mai fi delegat la niciun meci din Liga 1, până la finalul sezonului. Din următoarea stagiune, „centralul” va putea reveni la duelurile din prima ligă. 

Reclamă
Reclamă

Dani Coman, cel care a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Radu Petrescu, s-a ales doar cu un avertisment din partea Comisiei de Disciplină, cât și cu o amendă de 4000 de lei.  

Ce a spus Kyros Vassaras despre gafa comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș 2-1 

Kyros Vassaras a oferit explicații, după scandalul uriaș din meciul condus de Radu Petrescu. Șeful CCA a subliniat că arbitrul a greșit luând decizia de a anula golul piteștenilor, care luptă pentru calificarea în play-off pe acest final de sezon regular. 

Apărătorul nu face nimic greșit. Nu există niciun contact provocat de numărul 5 de la Petrolul Ploiești, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat. 

Țeapa de 4.000 de euro luată de Tudor cu Luxury Travel. La hotel s-a trezit că nu e plătită cazareaȚeapa de 4.000 de euro luată de Tudor cu Luxury Travel. La hotel s-a trezit că nu e plătită cazarea
Reclamă

În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite vreo abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită. 

Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz opirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a transmis Kyros Vassaras, conform frf.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură
Observator
Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit”
Fanatik.ro
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit”
22:02
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Dubai. Înfrângere în două seturi cu o adversară cu 15 ani mai tânără
22:00
LIVE SCOREBodo/Glimt – Inter 1-0. Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor. Newcastle, 6 goluri cu Qarabag
21:47
„Sincer, nu mi se pare…”. Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă
21:09
Ce citat a putut posta Daniel Pancu, după ce Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele
21:00
VideoJurnal Antena Sport | S-a dat startul la teste în Formula 1
20:54
VideoJurnal Antena Sport | Ninsoarea abundentă din Bucureşti a aşternut nămeţi de zăpadă şi pe Arena Naţională
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 4 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 5 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 6 Ce transfer mai face CFR Cluj, pentru lupta infernală de pe final de sezon
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea