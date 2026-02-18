Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul - FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA - Antena Sport

Radu Petrescu a primit o suspendare uriașă, după gafa imensă făcută în duelul dintre Petrolul și FC Argeș, încheiat cu scorul de 2-1. Arbitrul a fost în centrul unui scandal, Dani Coman fiind cel mai vehement în declarații.
Pe finalul meciului, la scorul de 1-1, FC Argeș a reușit să marcheze, însă golul a fost anulat inexplicabil de Radu Petrescu. Arbitrul a dictat fault în atac, deși nu a existat niciun contact între jucători.
Radu Petrescu, suspendare de 12 etape după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1
Radu Petrescu a fost drastic pedepsit de CCA, ca urmare a fazei din Petrolul – FC Argeș 2-1. Conform gsp.ro, arbitrul a primit o suspendare de 12 etape.
Kyros Vassaras, șeful CCA, nu va face publică sancțiunea dictată lui Radu Petrescu, însă l-a chemat deja pe arbitru la raport și i-a comunicat decizia.
Ca urmare, Radu Petrescu nu va mai fi delegat la niciun meci din Liga 1, până la finalul sezonului. Din următoarea stagiune, „centralul” va putea reveni la duelurile din prima ligă.
Dani Coman, cel care a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Radu Petrescu, s-a ales doar cu un avertisment din partea Comisiei de Disciplină, cât și cu o amendă de 4000 de lei.
Ce a spus Kyros Vassaras despre gafa comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș 2-1
Kyros Vassaras a oferit explicații, după scandalul uriaș din meciul condus de Radu Petrescu. Șeful CCA a subliniat că arbitrul a greșit luând decizia de a anula golul piteștenilor, care luptă pentru calificarea în play-off pe acest final de sezon regular.
„Apărătorul nu face nimic greșit. Nu există niciun contact provocat de numărul 5 de la Petrolul Ploiești, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat.
În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite vreo abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.
Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz opirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a transmis Kyros Vassaras, conform frf.ro.
