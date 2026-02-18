Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul - FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA - Antena Sport

Radu Petrescu a primit o suspendare uriașă, după gafa imensă făcută în duelul dintre Petrolul și FC Argeș, încheiat cu scorul de 2-1. Arbitrul a fost în centrul unui scandal, Dani Coman fiind cel mai vehement în declarații.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe finalul meciului, la scorul de 1-1, FC Argeș a reușit să marcheze, însă golul a fost anulat inexplicabil de Radu Petrescu. Arbitrul a dictat fault în atac, deși nu a existat niciun contact între jucători.

Radu Petrescu, suspendare de 12 etape după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1

Radu Petrescu a fost drastic pedepsit de CCA, ca urmare a fazei din Petrolul – FC Argeș 2-1. Conform gsp.ro, arbitrul a primit o suspendare de 12 etape.

Kyros Vassaras, șeful CCA, nu va face publică sancțiunea dictată lui Radu Petrescu, însă l-a chemat deja pe arbitru la raport și i-a comunicat decizia.

Ca urmare, Radu Petrescu nu va mai fi delegat la niciun meci din Liga 1, până la finalul sezonului. Din următoarea stagiune, „centralul” va putea reveni la duelurile din prima ligă.