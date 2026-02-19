Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

PAOK - Celta Vigo LIVE TEXT (19:45), în play-off-ul Europa League. Răzvan Lucescu, duel cu Ionuţ Radu. Programul complet - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | PAOK – Celta Vigo LIVE TEXT (19:45), în play-off-ul Europa League. Răzvan Lucescu, duel cu Ionuţ Radu. Programul complet

PAOK – Celta Vigo LIVE TEXT (19:45), în play-off-ul Europa League. Răzvan Lucescu, duel cu Ionuţ Radu. Programul complet

Viviana Moraru Publicat: 19 februarie 2026, 15:35

Comentarii
PAOK – Celta Vigo LIVE TEXT (19:45), în play-off-ul Europa League. Răzvan Lucescu, duel cu Ionuţ Radu. Programul complet

Răzvan Lucescu, la un meci al lui PAOK / Profimedia Images

PAOK – Celta Vigo, duelul tur din play-off-ul pentru optimi din Europa League, se va disputa azi, de la or 19:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Răzvan Lucescu va primi vizita echipei la care evoluează Ionuţ Radu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două formaţii s-au duelat şi în grupa de Europa League, în acest sezon. Celta Vigo s-a impus clar în faţa lui PAOK, scor 3-1.

PAOK – Celta Vigo LIVE TEXT (19:45)

PAOK este neînvinsă în ultimele cinci meciuri disputat în toate competiţiile. În ultima etapă, grecii lui Răzvan Lucescu au remizat în derby-ul cu AEK Atena, scor 0-0.

De cealaltă parte, Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, nu a mai câştigat de cinci meciuri. În ultima etapă, formaţia portarului român a remizat dramatic cu Espanyol, scor 2-2, reuşind să egaleze în minutul 90+3.

De la 19:45 se vor mai disputa alte trei meciuri. Bologna se va duela cu Brann, în Norvegia, Dinamo Zagreb îi va înfrunta pe belgienii de la Genk, iar Fenerbahce va avea o confrunta “de foc” cu Nottingham Forest.

Reclamă
Reclamă

De la ora 22:00, Celtic o va înfrunta pe Stuttgart, Lille pe Steaua Roşie Belgrad, Ludogorets pe Ferencvaros, iar Panathinaikos va primi vizita celor de la Plzen.

Deja calificate în faza optimilor de finală sunt Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Frieburg şi AS Roma.

Programul serii de Europa League:

Vremea de mâine 20 februarie. Ploi, lapoviţă şi ninsori în toată ţara. Maxime între -3 şi 12 gradeVremea de mâine 20 februarie. Ploi, lapoviţă şi ninsori în toată ţara. Maxime între -3 şi 12 grade
Reclamă
  • Brann – Bologna, ora 19:45
  • Dinamo Zagreb – Genk, ora 19:45
  • Fenerbahce – Nottingham, ora 19:45
  • PAOK – Celta Vigo, ora 19:45
  • Celtic – Stuttgart, ora 22:00
  • Lille – Steaua Roşie Belgrad, ora 22:00
  • Ludogorets – Ferencvaros, ora 22:00
  • Panathinaikos – Plzen, ora 22:00
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Observator
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Proiectul unui stadion spectaculos, de 70 de milioane de euro, cu vedere la lac, întâmpină mari probleme. Ce reclamă localnicii și poliția
Fanatik.ro
Proiectul unui stadion spectaculos, de 70 de milioane de euro, cu vedere la lac, întâmpină mari probleme. Ce reclamă localnicii și poliția
17:40
I-au intrat banii în cont lui Gigi Becali. Lovitură de 11.989.000 de euro dată cu FCSB
17:34
Decizia luată de clubul din Liga 1 care și-a chemat suporterii la deszăpezire: “Din cauza cantității mari”
17:15
Un greu din fotbalul românesc nu-l mai vrea pe Gino Iogulescu preşedinte la LPF: “N-avem o ligă bine condusă”
17:12
Xabi Alonso, ofertat de un club de renume din Europa. Fostul antrenor de la Real a dat răspunsul pe loc
16:53
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie
16:47
VideoCătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din F1 pentru Ferrari: “A venit cu soluții noi”
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”