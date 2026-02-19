PAOK - Celta Vigo LIVE TEXT (19:45), în play-off-ul Europa League. Răzvan Lucescu, duel cu Ionuţ Radu. Programul complet - Antena Sport

Răzvan Lucescu, la un meci al lui PAOK / Profimedia Images

PAOK – Celta Vigo, duelul tur din play-off-ul pentru optimi din Europa League, se va disputa azi, de la or 19:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Răzvan Lucescu va primi vizita echipei la care evoluează Ionuţ Radu.

Cele două formaţii s-au duelat şi în grupa de Europa League, în acest sezon. Celta Vigo s-a impus clar în faţa lui PAOK, scor 3-1.

PAOK – Celta Vigo LIVE TEXT (19:45)

PAOK este neînvinsă în ultimele cinci meciuri disputat în toate competiţiile. În ultima etapă, grecii lui Răzvan Lucescu au remizat în derby-ul cu AEK Atena, scor 0-0.

De cealaltă parte, Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, nu a mai câştigat de cinci meciuri. În ultima etapă, formaţia portarului român a remizat dramatic cu Espanyol, scor 2-2, reuşind să egaleze în minutul 90+3.

De la 19:45 se vor mai disputa alte trei meciuri. Bologna se va duela cu Brann, în Norvegia, Dinamo Zagreb îi va înfrunta pe belgienii de la Genk, iar Fenerbahce va avea o confrunta “de foc” cu Nottingham Forest.