PAOK - Celta Vigo LIVE TEXT (19:45), în play-off-ul Europa League. Răzvan Lucescu, duel cu Ionuţ Radu. Programul complet - Antena Sport

PAOK – Celta Vigo, duelul tur din play-off-ul pentru optimi din Europa League, se va disputa azi, de la or 19:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Răzvan Lucescu va primi vizita echipei la care evoluează Ionuţ Radu.
Cele două formaţii s-au duelat şi în grupa de Europa League, în acest sezon. Celta Vigo s-a impus clar în faţa lui PAOK, scor 3-1.
PAOK – Celta Vigo LIVE TEXT (19:45)
PAOK este neînvinsă în ultimele cinci meciuri disputat în toate competiţiile. În ultima etapă, grecii lui Răzvan Lucescu au remizat în derby-ul cu AEK Atena, scor 0-0.
De cealaltă parte, Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, nu a mai câştigat de cinci meciuri. În ultima etapă, formaţia portarului român a remizat dramatic cu Espanyol, scor 2-2, reuşind să egaleze în minutul 90+3.
De la 19:45 se vor mai disputa alte trei meciuri. Bologna se va duela cu Brann, în Norvegia, Dinamo Zagreb îi va înfrunta pe belgienii de la Genk, iar Fenerbahce va avea o confrunta “de foc” cu Nottingham Forest.
De la ora 22:00, Celtic o va înfrunta pe Stuttgart, Lille pe Steaua Roşie Belgrad, Ludogorets pe Ferencvaros, iar Panathinaikos va primi vizita celor de la Plzen.
Deja calificate în faza optimilor de finală sunt Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Frieburg şi AS Roma.
Programul serii de Europa League:
- Brann – Bologna, ora 19:45
- Dinamo Zagreb – Genk, ora 19:45
- Fenerbahce – Nottingham, ora 19:45
- PAOK – Celta Vigo, ora 19:45
- Celtic – Stuttgart, ora 22:00
- Lille – Steaua Roşie Belgrad, ora 22:00
- Ludogorets – Ferencvaros, ora 22:00
- Panathinaikos – Plzen, ora 22:00
