Jurnal Antena Sport | Ioan Andone respectă cu sfinţenie tradiţiile de sărbători - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Ioan Andone respectă cu sfinţenie tradiţiile de sărbători
Ioan Andone respectă cu sfinţenie tradiţiile de sărbători. De Ignat, a fost la tăierea porcului şi abia a aşteptat să pună mâna pe o bucată de şorici.
