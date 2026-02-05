Adrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru - Antena Sport

Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FCU Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, pentru care se luptau de ani buni atât clubul lui Adrian Mititelu, cât și cel al lui Mihai Rotaru.
Decizia poate fi atacată prin apel în aceeași instanță judecătorească în termen de 30 de zile.
Victorie uriașă pentru Adrian Mititelu. FCU Craiova a câștigat procesul pentru siglă și palmares
Pe data de 13 ianuarie 2026 începea ultimul “episod” din lupta pentru palmaresul Universității Craiova dintre cluburile lui Mititelu și Rotaru, după o perioadă de 12 ani în care cei doi s-au duelat în instanță. Procesul inițial apărut după dispute între FCU Craiova și CS Universitatea Craiova a început în 2014 și a trecut prin diverse instanțe, fără să se dicteze o hotărâre definitivă. De-a lungul timpului, cazul s-a aflat pe masa Curții de Apel Craiova și Înaltei Curți de Casație și Justiție.
În 2023, palmaresul a fost atribuit către echipa lui Mihai Rotaru, dar în iunie 2025 ÎCCJ a admis recursul făcut de Adrian Mititelu și a trimis dosarul pentru rejudecare. Acum, magistrații au respins apelul formulat de CS Universitatea Craiova împotriva deciziei luate de Tribunalul Dolj în 2017, motiv pentru care se revine la starea de atunci: FCU Craiova este deținătoarea palmaresului Științei.
Merită menționat că CSU Craiova, formația lui Mihai Rotaru, poate face apel în ceea ce înseamnă ultima ei șansă de a mai obține sigla, trofeele și toate realizările clubului fondat în 1948, care în 1983 ajungea în semifinalele Cupei UEFA.
“Soluția pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de intimatul pârât Fotbal Club U Craiova SA, prin lichidator Agenţia de Insolvenţă S.P.R.L. Respinge apelul declarat de apelantul reclamant Club Sportiv Universitatea Craiova, împotriva sentinţei civile nr. 149 din data de 23 mai 2017 pronunţate de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 11665/63/2014**.
Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată astăzi, 5 februarie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei“, se arată pe portal.just.ro.
“Am câștigat! Știința este numai una“, a transmis pe rețelele sociale Adrian Mititelu.
