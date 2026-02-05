"Mititelu nu a avut nimic" Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul - Antena Sport

Închide meniul
“Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul

Bogdan Stănescu Publicat: 5 februarie 2026, 15:43

Comentarii
Pavel Badea, într-o conferinţă de presă / Hepta

Pavel Badea, oficial al Universităţii Craiova, a reacţionat după decizia Curţii de Apel Timişoara în procesul în care se judecă palmaresul echipei istorice a Craiovei.

Pavel Badea a susţinut că Adrian Mititelu nu a câştigat, aşa cum susţine patronul FCU Craiova. “Mititelu nu a avut niciodată nimic”, a susţinut Pavel Badea.

Pavel Badea: “Mititelu nu a avut niciodată nimic. El nu are treabă cu această societate”

S-a refuzat un demers pe care avocații noștri l-au propus. Se va duce la judecată. Se întoarce la judecată. Ce e rău în asta? Eu contest pe dreptul nostru. Nu fac altceva. Doar palmaresul din 1991 se judecă. Mititelu nu a avut niciodată nimic. El nu are treabă cu această societate. CS U Craiova este un club de drept public. În anul 1991 s-a desprins din cadrul clubului secția de fotbal. S-a numit FC U Craiova și și-a desfășurat activitatea în continuare sub tutela Ministerului Educației, cu numele de FC U Craiova, cu resurse extrabugetare.

În momentul în care s-a format echipa, niciunul dintre patronii care au fost nu a cerut aprobarea de a folosi numele de FC Universitatea Craiova, nici de la Ministerul Educației, nici de la Universitatea din Craiova. Nimeni nu a purtat legal acest nume. Discuția este despre ce s-a întâmplat în 1991. Entitatea FC U Craiova a rămas în cadrul Ministerului Educației și și-a închis activitatea în cadrul ministerului. Noi vom cere în cadrul Ministerului Educației să ne dea nouă apartenența FC U Craiova. Noi avem siglele și mărcile FC U Craiova. Nu sunt ale mele. Sunt ale statului român.

Noi considerăm că s-a jucat până în ianuarie pe numele CS U Craiova. Aceasta este situația. Nu pot emite pretenții. Noi am zis că nu mai are rost să rejudecăm. Ați văzut ce s-a întâmplat. Vom urmări cu atenție”, a declarat Pavel Badea pentru fanatik.ro.

Adrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Mihai Rotaru

Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FCU Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, pentru care se luptau de ani buni atât clubul lui Adrian Mititelu, cât și cel al lui Mihai Rotaru.

Decizia poate fi atacată prin apel în aceeași instanță judecătorească în termen de 30 de zile.

Pe data de 13 ianuarie 2026 începea ultimul “episod” din lupta pentru palmaresul Universității Craiova dintre cluburile lui Mititelu și Rotaru, după o perioadă de 12 ani în care cei doi s-au duelat în instanță. Procesul inițial apărut după dispute între FCU Craiova și CS Universitatea Craiova a început în 2014 și a trecut prin diverse instanțe, fără să se dicteze o hotărâre definitivă. De-a lungul timpului, cazul s-a aflat pe masa Curții de Apel Craiova și Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Prejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimelePrejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimele
În 2023, palmaresul a fost atribuit către echipa lui Mihai Rotaru, dar în iunie 2025 ÎCCJ a admis recursul făcut de Adrian Mititelu și a trimis dosarul pentru rejudecare. Acum, magistrații au respins apelul formulat de CS Universitatea Craiova împotriva deciziei luate de Tribunalul Dolj în 2017, motiv pentru care se revine la starea de atunci: FCU Craiova este deținătoarea palmaresului Științei.

Merită menționat că CSU Craiova, formația lui Mihai Rotaru, poate face apel în ceea ce înseamnă ultima ei șansă de a mai obține sigla, trofeele și toate realizările clubului fondat în 1948, care în 1983 ajungea în semifinalele Cupei UEFA.

Adrian Mititelu: “Am câştigat”

Soluția pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de intimatul pârât Fotbal Club U Craiova SA, prin lichidator Agenţia de Insolvenţă S.P.R.L. Respinge apelul declarat de apelantul reclamant Club Sportiv Universitatea Craiova, împotriva sentinţei civile nr. 149 din data de 23 mai 2017 pronunţate de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 11665/63/2014**.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată astăzi, 5 februarie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei“, se arată pe portal.just.ro.

Am câștigat! Știința este numai una“, a transmis pe rețelele sociale Adrian Mititelu.

