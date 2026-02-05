"Mititelu nu a avut nimic" Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul - Antena Sport

Pavel Badea, oficial al Universităţii Craiova, a reacţionat după decizia Curţii de Apel Timişoara în procesul în care se judecă palmaresul echipei istorice a Craiovei.

Pavel Badea a susţinut că Adrian Mititelu nu a câştigat, aşa cum susţine patronul FCU Craiova. “Mititelu nu a avut niciodată nimic”, a susţinut Pavel Badea.

„S-a refuzat un demers pe care avocații noștri l-au propus. Se va duce la judecată. Se întoarce la judecată. Ce e rău în asta? Eu contest pe dreptul nostru. Nu fac altceva. Doar palmaresul din 1991 se judecă. Mititelu nu a avut niciodată nimic. El nu are treabă cu această societate. CS U Craiova este un club de drept public. În anul 1991 s-a desprins din cadrul clubului secția de fotbal. S-a numit FC U Craiova și și-a desfășurat activitatea în continuare sub tutela Ministerului Educației, cu numele de FC U Craiova, cu resurse extrabugetare.

În momentul în care s-a format echipa, niciunul dintre patronii care au fost nu a cerut aprobarea de a folosi numele de FC Universitatea Craiova, nici de la Ministerul Educației, nici de la Universitatea din Craiova. Nimeni nu a purtat legal acest nume. Discuția este despre ce s-a întâmplat în 1991. Entitatea FC U Craiova a rămas în cadrul Ministerului Educației și și-a închis activitatea în cadrul ministerului. Noi vom cere în cadrul Ministerului Educației să ne dea nouă apartenența FC U Craiova. Noi avem siglele și mărcile FC U Craiova. Nu sunt ale mele. Sunt ale statului român.

Noi considerăm că s-a jucat până în ianuarie pe numele CS U Craiova. Aceasta este situația. Nu pot emite pretenții. Noi am zis că nu mai are rost să rejudecăm. Ați văzut ce s-a întâmplat. Vom urmări cu atenție”, a declarat Pavel Badea pentru fanatik.ro.