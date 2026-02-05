Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala - Antena Sport

Daniel Pancu a declarat în cadrul unei emisiuni că Marian Huja este la Cluj și urmează să facă vizita medicală alături de CFR. Astfel, transferul fundașului portughez care a fost asociat și cu o mutare la FCSB urmează să fie oficializat în curând.

Marian Huja va deveni în scurt timp noul fotbalist al lui CFR Cluj, anunțul fiind făcut chiar de Daniel Pancu, tehnicianul formației din Gruia. Această mutare pune capăt speculațiilor lansate în presa din Polonia, unde stoperul a evoluat în această jumătate de an, unde se scria că fotbalistul de 26 de ani poate ajunge la FCSB.

Marian Huja vine la CFR Cluj

Gigi Becali declasase în acest sens că nu e interesat de Huja, însă nu ar fi fost prima dată când o mutare dată ca și “picată” de patronul roș-albaștrilor s-ar fi realizat în cele din urmă. Daniel Pancu a făcut însă lumină în situația lui Huja, iar el va ajunge la CFR Cluj, care a ajuns miercuri la a șasea victorie la rând și luptă din răsputeri pentru un loc de play-off.

Antrenorul “feroviarilor” a anunțat că după această venire există posibilitatea ca doi jucători din Gruia să părăsească echipa, numindu-i pe Matei Ilie și Meriton Korenica.

“Huja e la Cluj, știu că face vizita medicală, ori a făcut-o deja. Va semna el, astfel că vom aștepta să mai plece un jucător. Asta nu înseamnă că e obligatoriu. Dacă prin atac va mai pleca cineva, noi vom fi dereglați.