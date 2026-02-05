"Ne-am atins obiectivul!" Elias Charalambous încrezător în şansele FCSB pentru play-off. De ce nu a jucat Ngezana - Antena Sport

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte.

Elias Charalambous a fost mulţumit de rezultat şi crede că FCSB are şanse de play-off.

“E important că am câştigat. Am spus că este o finală. Ne-am atins obiectivul. Ne-am creat multe ocazii, am avut şansa să dăm trei sau patru goluri. Am primit gol după ratările noastre, dar e bine că am reacţionat. Trebuia să ne facem meciul mai uşor.

Trebuie să câştigăm neapărat, ca să luăm puncte. Dacă prinzi încredere e bine pentru noi. Cred că astăzi am jucat foarte bine. Jucătorii au făcut ce le-am cerut şi cu şi fără minge. Am reacţionat rapid pe tranziţie. A fost un meci bun. Trebuia să încriem mai mult, se termina meciul mai repede”, a spus Charalambous.

“Duminică avem meci la Galaţi, este o finală”, a mai spus tehnicianul la finalul partidei câştigate cu Botoşani.