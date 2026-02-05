"Ne-am atins obiectivul!" Elias Charalambous încrezător în şansele FCSB pentru play-off. De ce nu a jucat Ngezana - Antena Sport

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte.
Elias Charalambous a fost mulţumit de rezultat şi crede că FCSB are şanse de play-off.
“E important că am câştigat. Am spus că este o finală. Ne-am atins obiectivul. Ne-am creat multe ocazii, am avut şansa să dăm trei sau patru goluri. Am primit gol după ratările noastre, dar e bine că am reacţionat. Trebuia să ne facem meciul mai uşor.
Trebuie să câştigăm neapărat, ca să luăm puncte. Dacă prinzi încredere e bine pentru noi. Cred că astăzi am jucat foarte bine. Jucătorii au făcut ce le-am cerut şi cu şi fără minge. Am reacţionat rapid pe tranziţie. A fost un meci bun. Trebuia să încriem mai mult, se termina meciul mai repede”, a spus Charalambous.
“Duminică avem meci la Galaţi, este o finală”, a mai spus tehnicianul la finalul partidei câştigate cu Botoşani.
(n.r. ce s-a întâmplat cu Ngezana) Ngezana a simțit o durere și nu a putut începe meciul. Și Graovac a avut o durere musculară, la fel și Cisotti. O să vedem mâine (n.r. vineri, 6 februarie) cu doctorul cât vor sta. Joao Paulo a intrat pe teren cu încredere. Thiam se descurcă bine la antrenamente și la meciuri. Când lupți, Dumnezeu îți dă și golurile”, a spus Charalambous, după meci, pentru Digi Sport.
- Dennis Politic a plecat de la FCSB! Anunțul făcut de campioana României
- Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
- Iftime: “Suntem cu apa până la gât!” De ce nu mai crede în play-off
- Gigi Becali a spus de ce l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea, în FCSB – Botoșani 2-1: „Eu sunt stăpân, restul slujitori”
- Darius Olaru rămâne cu picioarele pe pământ, după victoria cu Botoșani: „Ne-am făcut meciul singuri greu”