Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: "M-am gândit să îi dau în judecată" - Antena Sport

Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: "M-am gândit să îi dau în judecată"

Home | Extra | Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”

Bogdan Stănescu Publicat: 5 februarie 2026, 9:45

Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”
Gigi Becali într-o conferinţă de presă

Gigi Becali (67 de ani) plănuieşte de mai mulţi ani să vândă acţiunile pe care le deţine la Uzina Mecanică de la Drăgășani. Becali a achiziţionat 95% din acţiunile Uzinei Mecanice din Drăgăşani în 2004. Restul acţiunilor e deţinut de Asociația Salariaților de la Uzina Mecanică, statul având 0.5% din acţiuni prin Ministerul Economiei.

Becali a avut o ofertă de 13 milioane de euro din partea unor investitori americani, dar nu a putut ceda acţiunile. E nevoie de un aviz de la Consiliul Concurenţei. Având în vedere că este vorba de o fabrică de armament, situaţia este mai complicată. În stilul caracteristic, Gigi Becali s-a revoltat.

Gigi Becali, enervat că nu poate să îşi vândă fabrica de armament: “Cum să pui condiţii dacă nu e a ta?”

Vreau să vând o fabrică de trei ani. Mi-a zis că să merg la Guvern că se dă avizul, dar cu niște condiții. Eu vând infrastructura mea, o fostă fabrică. O vând eu. Cum să pui tu condiții unuia care vrea să cumpere de la mine? E între doi privați. Ești nebun? Tu poți să-l obligi pe ăla cât să investească în fiecare an? E afacere de 13 milioane de euro. Este o fabrică fără nimic în ea. Sunt niște hale acolo. Ce fac ei e treaba lor. Ei vor să facă armament. Dacă fac fabrică de armament, mă obligă legea să dau niște rapoarte. E un contract între mine și un privat. Tu cum să pui condiții dacă nu e a ta?

Cum să pui condiții, nebunule? Investitorii trebuie să plătească 10.000 de euro ca să îi verific. Vă dați seama? Guvernul are o comisie de verificare a investitorilor străini. Eu, străin, vreau să investesc în România și ei cer 10.000 de euro ca să te verifice. Au prostit oamenii de 10.000 de euro. După ce te verifică, vor să-ți mai pună și condiții. Eu m-am gândit să-i dau în judecată. Vor și ei să se dea șmecheri. Ei țin comisia și nu pun și ei un băț în roate? Mi-a zis cancelarul pus de Bolojan că: «Acum încerc și eu să-i aduc cu picioarele pe pământ». Eu, dacă eram în locul lui, luam un bici și mergeam acolo la Guvern. Ziceam «De ce nu dai, mă, avizul? Pac! Un bici». Dacă nu e curat, nu-l aproba. Dar dacă e curat, pleacă acasă, bă! Lasă oamenii, bă, să dea banii”, declara Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

Gigi Becali, avere de 400-500 de milioane de euro

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, are o avere estimată la 400-500 de milioane de euro. Averea sa provine, în cea mai mare parte, din investiţii imobiliare. În trecut, Gigi Becali a deţinut Avicola Iaşi, care a dat faliment.

În afară de afacerile din imobiliare, Gigi Becali mai deţine în prezent FCSB. Lotul FCSB-ului este estimat de către transfermarkt.com la peste 40 de milioane de euro.

Prieten cu Gigi Becali, fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir (79 de ani), susţinea că patronul FCSB-ului ar avea o avere de circa 2 miliarde de euro. Becali a infirmat însă că ar fi miliardar.

Becali a estimat că a încasat circa 40 de milioane de euro în ultimele sezoane, cei mai mulţi bani provenind din participarea în Europa League. Dacă în sezonul trecut FCSB s-a calificat până în optimile Europa League, de unde a fost eliminată de Olympique Lyon, în acest sezon campioana României a părăsit competiţia europeană în faza grupei. FCSB a ratat play-off-ul Europa League, dar s-a ales cu circa 10 milioane de euro din participarea în cupa europeană. FCSB luptă în prezent pentru calificarea în play-off. De la ora 20:30, campioana o va întâlni pe teren propriu pe FC Botoşani. Etapa trecută, FCSB a învins-o cu 1-0 pe Csikszereda. Partida s-a disputat în condiţii speciale, pe o ninsoare abundentă.

Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complexŢeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
Înaintea duelului cu Botoşani, FCSB e pe locul 11 în campionat, cu 34 de puncte. Botoşani ocupă ultimul loc ce duce în play-off, având 39 de puncte.

Gigi Becali
Gigi Becali
Gigi Becali, în timpul unui interviu
