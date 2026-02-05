Dennis Politic a plecat de la FCSB! Anunțul făcut de campioana României - Antena Sport

FCSB l-a cedat în cele din urmă pe Dennis Politic împrumut, dar nu în Grecia, de unde venise inițial prima ofertă. Jucătorul venit de la Dinamo București va juca pentru Hermannstadt până la finalul acestui sezon.
Campioana României a făcut anunțul oficial imediat după succesul din Liga 1 cu FC Botoșani, în urma căruia gruparea roș-albastră s-a impus cu scorul de 2-1.
Dennis Politic a plecat împrumut la Hermannstadt
Deși Gigi Becali anunța că nu va renunța la Dennis Politic în această iarnă, în cele din urmă patronul campioanei României a revenit asupra deciziei și l-a cedat pe acesta la o altă echipă din Liga 1.
Jucătorul venit la începutul acestui sezon de la Dinamo București va juca sub formă de împrumut la Hermannstadt și va încerca să pună umărul pentru salvarea de la retrogradare.
Gigi Becali, despre plecarea lui Dennis Politic
„Pe Politic l-am trimis la Pitești. Voiam să-i luăm bilet de avion de Cluj, bine că m-a sunat să se ducă la Sibiu, că acolo joacă. Mâine dă și el golazo. Măcar atât să ne ajute. Am dat 900.000 de euro și pe Musi, care Musi, aveam pe el maxim 600.000. Deci 1,5 milioane de euro”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.
