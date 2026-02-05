Dennis Politic a plecat de la FCSB! Anunțul făcut de campioana României - Antena Sport

FCSB l-a cedat în cele din urmă pe Dennis Politic împrumut, dar nu în Grecia, de unde venise inițial prima ofertă. Jucătorul venit de la Dinamo București va juca pentru Hermannstadt până la finalul acestui sezon.

Campioana României a făcut anunțul oficial imediat după succesul din Liga 1 cu FC Botoșani, în urma căruia gruparea roș-albastră s-a impus cu scorul de 2-1.

Dennis Politic a plecat împrumut la Hermannstadt

Deși Gigi Becali anunța că nu va renunța la Dennis Politic în această iarnă, în cele din urmă patronul campioanei României a revenit asupra deciziei și l-a cedat pe acesta la o altă echipă din Liga 1.

Jucătorul venit la începutul acestui sezon de la Dinamo București va juca sub formă de împrumut la Hermannstadt și va încerca să pună umărul pentru salvarea de la retrogradare.

„#Oficial #Politic #Hermannstadt

Campionii României anunță împrumutul lui Dennis Politic la FC Hermannstadt, unde va evolua până la finalul acestui sezon.

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noua echipă!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.