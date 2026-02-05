Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dennis Politic a plecat de la FCSB! Anunțul făcut de campioana României - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dennis Politic a plecat de la FCSB! Anunțul făcut de campioana României
BREAKING NEWS

Dennis Politic a plecat de la FCSB! Anunțul făcut de campioana României

Daniel Işvanca Publicat: 5 februarie 2026, 23:15

Comentarii
Dennis Politic a plecat de la FCSB! Anunțul făcut de campioana României

Dennis Politic / SPORT PICTURES

FCSB l-a cedat în cele din urmă pe Dennis Politic împrumut, dar nu în Grecia, de unde venise inițial prima ofertă. Jucătorul venit de la Dinamo București va juca pentru Hermannstadt până la finalul acestui sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana României a făcut anunțul oficial imediat după succesul din Liga 1 cu FC Botoșani, în urma căruia gruparea roș-albastră s-a impus cu scorul de 2-1.

Dennis Politic a plecat împrumut la Hermannstadt

Deși Gigi Becali anunța că nu va renunța la Dennis Politic în această iarnă, în cele din urmă patronul campioanei României a revenit asupra deciziei și l-a cedat pe acesta la o altă echipă din Liga 1.

Jucătorul venit la începutul acestui sezon de la Dinamo București va juca sub formă de împrumut la Hermannstadt și va încerca să pună umărul pentru salvarea de la retrogradare.

„#Oficial #Politic #Hermannstadt
Campionii României anunță împrumutul lui Dennis Politic la FC Hermannstadt, unde va evolua până la finalul acestui sezon.
Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noua echipă!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali, despre plecarea lui Dennis Politic

„Pe Politic l-am trimis la Pitești. Voiam să-i luăm bilet de avion de Cluj, bine că m-a sunat să se ducă la Sibiu, că acolo joacă. Mâine dă și el golazo. Măcar atât să ne ajute. Am dat 900.000 de euro și pe Musi, care Musi, aveam pe el maxim 600.000. Deci 1,5 milioane de euro”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
Observator
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
Fanatik.ro
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
23:36
“Ne-am atins obiectivul!” Elias Charalambous încrezător în şansele FCSB pentru play-off. De ce nu a jucat Ngezana
23:12
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
23:09
VideoIftime: “Suntem cu apa până la gât!” De ce nu mai crede în play-off
22:56
Gigi Becali a spus de ce l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea, în FCSB – Botoșani 2-1: „Eu sunt stăpân, restul slujitori”
22:56
Darius Olaru rămâne cu picioarele pe pământ, după victoria cu Botoșani: „Ne-am făcut meciul singuri greu”
22:55
Leo Grozavu, redus la tăcere de FCSB: “Ce şanse are să ne agităm, ne agităm de pomană”
Vezi toate știrile
1 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 2 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 3 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala 6 “Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer