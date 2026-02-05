Iftime: "Suntem cu apa până la gât!" De ce nu mai crede în play-off - Antena Sport

Închide meniul
Iftime: “Suntem cu apa până la gât!” De ce nu mai crede în play-off

Radu Constantin Publicat: 5 februarie 2026, 23:09

Valeriu Iftime, în timpul unui interviu / Antena Sport

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte.

Patronul celor de la FC Botoşani crede că echipa lui Leo Grozanu nu merită să joace în play-off.

“Am jucat prost, am fost foarte, foarte slabi. Nu ştiu de ce obosiţi. Nici FCSB nu a fost o echipă… au tras de timp. Nu avem faţă de play-off. Aşa văd eu.

FCSB a avut şanse, portarul bun. Ne-au făcut zob. Suntem cu apa până la gât, dacă suntem capabili să înotăm, bine, dacă nu, rămânem aici. Măcar am dat gol.

FCSB a fost o echipă mai bună de când noi.

Sunt dezamăgit de mine. Eu am crezut că suntem mai buni, că suntem o echipă de play-off. Am jucat prost. Eu am crezut că fac egal azi”, a declarat Iftime.

