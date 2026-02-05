Iftime: "Suntem cu apa până la gât!" De ce nu mai crede în play-off - Antena Sport

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul celor de la FC Botoşani crede că echipa lui Leo Grozanu nu merită să joace în play-off.

“Am jucat prost, am fost foarte, foarte slabi. Nu ştiu de ce obosiţi. Nici FCSB nu a fost o echipă… au tras de timp. Nu avem faţă de play-off. Aşa văd eu.

FCSB a avut şanse, portarul bun. Ne-au făcut zob. Suntem cu apa până la gât, dacă suntem capabili să înotăm, bine, dacă nu, rămânem aici. Măcar am dat gol.

FCSB a fost o echipă mai bună de când noi.