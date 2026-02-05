Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: "Eu spun că vrea" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea”

Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea”

Radu Constantin Publicat: 5 februarie 2026, 17:51

Comentarii
Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: Eu spun că vrea

Unul dintre portarii FCSB părăseşte echipa, iar Gigi Becali îşi dă acordul să meargă tot în Liga 1. Despre cine este vorba?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali l-a trimis pe banca de rezerve pe Ștefan Târnovanu, iar Matei Popa a fost trimis între buturi. Pe lângă faptul că decizia a fost una care nu i-a căzut bine lui Ştefan Târnovanu, care cel mai probabil se va transfera din vară, măsura mai face o altă “victimă”. Lukas Zima, care era cel de-al doilea portat în perioada în care Ştefan Târnovanu apăra, a ajuns acum a treia variantă. Portarul caută acum să plece de la FCSB, iar Hermannstadt este foarte aproape să-l ia sub formă de împrumut.

Claudiu Rotar anunţă că Gigi Becali e dispus să-l lase să meargă la Hermannstadt. ”Căbuz e accidentat. Am discutat cu domnul Becali pentru Zima. Așteptăm. Aducem tot ce vrea antrenorul. Eu spun că vrea. Tot împrumut până în vară, după aia vorbim. Decât să stea la o echipă la care nu joacă deloc…”, a declarat Rotar, la Digi Sport.

Zima a fost adus la FCSB de la Petrolul, iar Gigi Becali a plătit pentru el 250.000 de euro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns
Observator
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor. Exclusiv
20:52
Costel Gâlcă, declarații cumpătate înaintea meciului cu Petrolul: „Abia apoi să vorbim despre titlu”
20:51
Sorana Cîrstea a învins-o pe deţinătoarea trofeului şi s-a calificat în semifinale Transylvania Open
20:48
VideoJurnal Antena Sport | Aşteptarea a meritat
20:45
VideoJurnal Antena Sport | Uniţi până la capăt
20:41
VideoJurnal Antena Sport | Barca îi duce departe
20:30
LIVE TEXTFCSB – FC Botoşani 0-0. Meci crucial pentru campioana României. Ocazii mari pentru gazde
Vezi toate știrile
1 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 2 Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic 3 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 4 “Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB 5 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 6 A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!