Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: "Eu spun că vrea" - Antena Sport

Unul dintre portarii FCSB părăseşte echipa, iar Gigi Becali îşi dă acordul să meargă tot în Liga 1. Despre cine este vorba?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali l-a trimis pe banca de rezerve pe Ștefan Târnovanu, iar Matei Popa a fost trimis între buturi. Pe lângă faptul că decizia a fost una care nu i-a căzut bine lui Ştefan Târnovanu, care cel mai probabil se va transfera din vară, măsura mai face o altă “victimă”. Lukas Zima, care era cel de-al doilea portat în perioada în care Ştefan Târnovanu apăra, a ajuns acum a treia variantă. Portarul caută acum să plece de la FCSB, iar Hermannstadt este foarte aproape să-l ia sub formă de împrumut.

Claudiu Rotar anunţă că Gigi Becali e dispus să-l lase să meargă la Hermannstadt. ”Căbuz e accidentat. Am discutat cu domnul Becali pentru Zima. Așteptăm. Aducem tot ce vrea antrenorul. Eu spun că vrea. Tot împrumut până în vară, după aia vorbim. Decât să stea la o echipă la care nu joacă deloc…”, a declarat Rotar, la Digi Sport.

Zima a fost adus la FCSB de la Petrolul, iar Gigi Becali a plătit pentru el 250.000 de euro.