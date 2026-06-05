Jurnal Antena Sport | Lovitură de teatru cu Kopic
Lovitură de teatru! Dinamo a rămas astăzi fără antrenor. Kopic a plecat, după ce a ratat Europa. Din play-out, Dinamo îl cheamă pe Mihalcea, dar discută și cu un portughez.
Lovitură de teatru! Dinamo a rămas astăzi fără antrenor. Kopic a plecat, după ce a ratat Europa. Din play-out, Dinamo îl cheamă pe Mihalcea, dar discută și cu un portughez.
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