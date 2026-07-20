Universitatea Craiova şi-a aflat posibila adversară din turul trei preliminar. Câştigătoarea dintre Levski Sofia şi Universitatea Craiova va întâlni câştigătoarea dintre Omonia şi Kairat Almaty

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Oltenii mai au până atunci de trecut un meci important. Ei trebuie să elimine campioana Bulgariei, pe Levski Sofia, în dubla manșă programată pe 22 și 29 iulie. În prima manşă, Universitatea Craova a trecut de Vitebsk, cu 4-1 în turul din deplasare, iar manșa secundă a câștigat-o cu 1-0.

Universitatea Craiova şi-a aflat posibila adversară din turul 3 preliminar Champions League

Update 13:10: Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova va întâlni câştigătoarea dintre Omonia şi Kairat Almaty.

Pentru că nu va fi în urna favoritelor la tragerea la sorți, Universitatea Craiova poate da în turul trei preliminar peste una dintre echipele: