Ei stau în calea Craiovei! Sezonul trecut au pus probleme ultimelor două finaliste din competiție, vedeta lor a semnat cu Chelsea

Pentru Universitatea Craiova, misiunea de a ajunge în grupele UEFA Champions League se anunță dificilă. Dacă trece de Levski Sofia, va avea în față câștigătoarea duelului dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty.
În cazul în care trece de Levski, Craiova va avea dubla cu Omonia sau Kairat pe 4/5 august, și returul pe 11 august.
Cine stă în calea Craiovei
Oltenii se pot considera ghinioniști: Kairat este singura posibilă adversară pe care o avea campioana României care a evoluat în sezonul precedent al grupei de UEFA Champions League. Astfel, pleacă din postura de favorită la dubla cu Omonia.
Dacă ajunge în turul următor și adversara va fi Kairat, Universitatea Craiova va avea una dintre cele mai dificile deplasări ale unei echipe românești: distanța de la Craiova până la Almaty, în Kazahstan, este de peste 4.100 de kilometri!
Rafael Urazbakhtin este antrenorul echipei din 2024, născut chiar la Almaty. El are două titluri la rând cu Kairat și a fost desemnat antrenorul anului în Kazahstan după ce a dus echipa în sezonul precedent de UEFA Champions League în faza grupei. Acolo, Kairat a dat de nume grele precum echipele învinse de PSG în ultimele două finale de Champions League: a pierdut în ultima etapă a grupei la Londra cu Arsenal, scor 3-2, și la Milano cu Interul lui Chivu, 2-1. Kairat s-a calificat în grupă după ce a eliminat-o pe Celtic în playoff-ul sezonului precedent. În grupă a reușit un singur punct, un 0-0 contra lui Pafos, și a pierdut la scor la Lisabona, 4-1 cu Sporting, și pe propriul teren cu Real Madrid, 0-5.
Kairat a câștigat în 2025 titlul de campioană chiar în ultima etapă, după un 1-1 cu Astana. Golul care a adus titlul a fost marcat de puștiul minune al lui Kairat, atacantul de 17 ani, Dastan Satpaev. Acesta a fost jucătorul sezonului în 2025, când a reușit 14 goluri și 6 pase decisive. În actuala ediție el are 7 goluri și 2 assist-uri în 15 meciuri. El a semnat deja cu Chelsea, la care va ajunge în august, după ce împlinește vârsta de 18 ani. Teoretic, Satpaev ar putea juca în meciurile cu Universitatea Craiova, însă deja cei de la Kairat nu mai contează pe el: nu a fost în lot în ultimele partide. A jucat ultima dată pe 17 iunie, când a reușit o dublă cu Kyzlyzhar.
În atacul lui Kairat joacă în prezent Jorginho, un portughez de 28 de ani cu 8 goluri în acest sezon. Portarul Temirlan Anarbekov are și el o cotă foarte bună, la doar 22 de ani. În sezonul precedent a impresionat în UEFA Champions League când a avut 8 intervenții în partida cu Olympiacos. Alți jucători importanți pentru Urazbakhtin sunt finlandezul Oiva Jukkola și veteranul Aleksandr Martynovich.
Un avantaj pe care îl au cei de la Kairat Almaty față de restul echipelor aflate în preliminarii: sistemul de joc în Kazahstan este primăvară-toamnă, astfel că echipa se află în plin sezon. După 18 partide, Kairat este pe locul doi în campionat, cu un punct sub Ordabasy, cea care are însă un meci mai mult disputat.
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