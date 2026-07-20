Ei stau în calea Craiovei! Sezonul trecut au pus probleme ultimelor două finaliste din competiție, vedeta lor a semnat cu Chelsea

Kairat a reușit să marcheze de două ori sezonul trecut pe terenul lui Arsenal / Getty Images

Pentru Universitatea Craiova, misiunea de a ajunge în grupele UEFA Champions League se anunță dificilă. Dacă trece de Levski Sofia, va avea în față câștigătoarea duelului dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty.

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În cazul în care trece de Levski, Craiova va avea dubla cu Omonia sau Kairat pe 4/5 august, și returul pe 11 august.

Cine stă în calea Craiovei

Oltenii se pot considera ghinioniști: Kairat este singura posibilă adversară pe care o avea campioana României care a evoluat în sezonul precedent al grupei de UEFA Champions League. Astfel, pleacă din postura de favorită la dubla cu Omonia.

Dacă ajunge în turul următor și adversara va fi Kairat, Universitatea Craiova va avea una dintre cele mai dificile deplasări ale unei echipe românești: distanța de la Craiova până la Almaty, în Kazahstan, este de peste 4.100 de kilometri!

Rafael Urazbakhtin este antrenorul echipei din 2024, născut chiar la Almaty. El are două titluri la rând cu Kairat și a fost desemnat antrenorul anului în Kazahstan după ce a dus echipa în sezonul precedent de UEFA Champions League în faza grupei. Acolo, Kairat a dat de nume grele precum echipele învinse de PSG în ultimele două finale de Champions League: a pierdut în ultima etapă a grupei la Londra cu Arsenal, scor 3-2, și la Milano cu Interul lui Chivu, 2-1. Kairat s-a calificat în grupă după ce a eliminat-o pe Celtic în playoff-ul sezonului precedent. În grupă a reușit un singur punct, un 0-0 contra lui Pafos, și a pierdut la scor la Lisabona, 4-1 cu Sporting, și pe propriul teren cu Real Madrid, 0-5.