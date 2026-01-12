Jurnal Antena Sport | Maccabi Haifa îl vrea pe Alex Dobre - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Maccabi Haifa îl vrea pe Alex Dobre
Şi Maccabi Haifa a pus ochii pe rapidistul Alex Dobre. Şucu nu-l dă fără două milioane.
Şi Maccabi Haifa a pus ochii pe rapidistul Alex Dobre. Şucu nu-l dă fără două milioane.
Jurnal Antena Sport | Maccabi Haifa îl vrea pe Alex DobreJurnal Antena Sport | Maccabi Haifa îl vrea pe Alex Dobre
Jurnal Antena Sport | Daniel Bîrligea e convins că tot FCSB-ul va lua titlulJurnal Antena Sport | Daniel Bîrligea e convins că tot FCSB-ul va lua titlul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 ianuarieAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 ianuarie
Jurnal Antena Sport | Fraţii ineluluiJurnal Antena Sport | Fraţii inelului
Jurnal Antena Sport | Război să fie!Jurnal Antena Sport | Război să fie!