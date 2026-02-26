Fiorentina, la un pas de umilinţă în play-off-ul Conference League! Rezultat ruşinos în timpul regulamentar - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Fiorentina, la un pas de umilinţă în play-off-ul Conference League! Rezultat ruşinos în timpul regulamentar

Publicat: 26 februarie 2026, 22:41

Jucătorii Fiorentinei, la returul cu Jagiellonia / Profimedia Images

Fiorentina a fost aproape de o umilinţă în play-off-ul Conference League. După ce a învins-o cu 3-0, în deplasare, pe Jagiellonia, din Polonia, returul a fost unul cu totul şi cu totul neaşteptat pentru formaţia din Serie A.

Polonezii au marcat 3 goluri şi au dus meciul în prelungiri. Bartosz Mazurek a reuşit un hattrick, marcând în minutele 23, 45+3 şi 49.

Fiorentina s-a calificat dramatic în optimile Conference League, după ce o învinsese cu 3-0 în tur pe Jagiellonia

Fiorentina s-a trezit în prelungiri şi a obţinut calificarea în optimi. A înscris Fagioli, în minutul 107, apoi formaţia viola a punctat din nou pe tabelă printr-un autogol al lui Taras Romanczuk, din minutul 114. Jesus Imaz a înscris mai apoi, în minutul 118, pentru Jagiellonia. A fost insuficient pentru ca formaţia poloneză să meargă mai departe. În minutul 120 polonezii au rămas în 10 oameni, după ce Bernardo Vital a văzut al doilea galben.

Cu scorul general de 5-4, Fiorentina a reuşit să se califice, dramatic, în optimile Conference League. Fiorentina are un sezon foarte slab şi în campionat. Ea se luptă pentru evitarea retrogradării. După 26 de etape, formaţia viola e pe locul 16 în Serie A, cu 24 de puncte, la egalitate cu Lecce, care e pe poziţie de retrogradare. Genoa, formaţia patronată de Dan Şucu, e pe 14, cu 3 puncte peste Fiorentina.

