Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul, salariu important la noua sa echipă - Antena Sport

Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul, salariu important la noua sa echipă

Fotbal extern

Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul, salariu important la noua sa echipă

Daniel Işvanca Publicat: 26 februarie 2026, 22:38

Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul, salariu important la noua sa echipă

Ilie Stan / SPORT PICTURES

După ce a retrogradat cu Gloria Buzău în Liga 2, Ilie Stan a luat o pauză de la antrenorat. Tehnicianul care a pregătit-o și pe FCSB a primit o ofertă din Oman, acolo unde a mai antrenat și în 2022.

Concret, acesta a bătut palma cu cei de la Saham, locul opt în campionat, cu un total de 16 puncte din 15 meciuri. Contractul este valabil până la finalul acestui sezon.

Ilie Stan va antrena Saham

Saham este echipa pe care Ilie Stan o va antrena până la finalul acestui sezon, aceasta fiind a doua experiență a tehnicianului român la un club din Oman.

Sport.ro anunță că antrenorul va avea un salariu foarte bun la noua sa echipă, aproximativ 60.000 de euro pe an. Ilie Stan și-a dat în judecată fosta echipă din cauza unor datorii.

El fusese alesul buzoienilor pentru a salva formația de la retrogradare, dar bilanțul acestuia nu le-a adus salvarea: două victorii, o remiză și șase eșecuri.

