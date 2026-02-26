Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: "Sunt curios dacă o să vină" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: “Sunt curios dacă o să vină”

Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: “Sunt curios dacă o să vină”

Bogdan Stănescu Publicat: 26 februarie 2026, 22:21

Comentarii
Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: Sunt curios dacă o să vină

Gabi Matei, în timpul unui meci al lui FCSB / Sport Pictures

Preşedintele clubului CSO Vălenii de Munte, Mugurel Bârziloiu, a anunţat că Gabi Matei (36 de ani) e aşteptat la antrenamentele echipei sale, în ciuda scandalului în care e implicat, legat de pariuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gabi Matei, fost jucător al FCSB-ului, a semnat în urmă cu o lună cu echipa din Liga a 3-a.

Preşedintele lui CSO Vălenii de Munte: “Suntem şocaţi. E sub control judiciar, îl aşteptăm la antrenament”

“Noi îl așteptăm în seara asta (n.r. joi, 26 februarie) la antrenament. Suntem și noi șocați de ce s-a întâmplat. Nu am putut să îl contactăm pentru că i-a fost luat telefonul mobil.

Acum este sub control judiciar, i-au dat drumul, în schimb pe ceilalți doi i-au oprit. Deci, până la proba contrarie, considerăm că băiatul e nevinovat, deși am luat în calcul și rezilierea.

În orice caz, nu iese fum fără foc. Noi l-am adus pentru partea sportivă, pentru că se pregătește exemplar la antrenamente și chiar eu cred că mai are de spus un cuvânt în fotbal.

Reclamă
Reclamă

Noi nu avem nimic cu el și sperăm că nu o să mai fie niciodată în situația asta. A venit ca un trăsnet pentru toți și îmi imaginez prin ce trece. Mai multe nu am ce să vă spun.

Sunt chiar curios dacă o să vină. Noi îl așteptăm, pentru că avem meci sâmbătă, avem meci cu Breaza. Am discutat și cu antrenorul și așteptăm să vedem dacă e vinovat sau nu”, a declarat Mugurel Bârziloiu pentru fanatik.ro.

Adus în cătuşe la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, Gabi Matei a primit ulterior control judiciar în dosarul trucării de meciuri de la CS Păulești, club din Liga 3.

Alimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe anAlimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe an
Reclamă

Mai multe persoane din cadrul clubului de fotbal CS Păulești, dar nu numai, sunt suspectate că au influenţat şi alterat rezultate ale unor partide din Liga a 3-a, inducând în eroare organizatorii de pariuri sportive.

Suspecţii ar fi obţinut astfel foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei. 21 de persoane au fost duse la audieri.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Și-a redus factura de la 500 de lei la zero după ce și-a montat panouri fotovoltaice şi baterii de stocare
Observator
Și-a redus factura de la 500 de lei la zero după ce și-a montat panouri fotovoltaice şi baterii de stocare
Gigi Becali a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Denis Alibec, după ce atacantul l-a „înțepat”. Update
Fanatik.ro
Gigi Becali a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Denis Alibec, după ce atacantul l-a „înțepat”. Update
23:21
Ferencvaros – Ludogorets 2-0, meci istoric! Nu s-a mai întâmplat niciodată asta într-o campanie europeană
22:58
LIVE SCORECelta Vigo – PAOK 1-0. Răzvan Lucescu vrea „remontada” cu echipa lui Ionuț Radu
22:41
Fiorentina, la un pas de umilinţă în play-off-ul Conference League! Rezultat ruşinos în timpul regulamentar
22:38
Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul, salariu important la noua sa echipă
22:06
OFICIAL | Kurt Zouma a semnat! Stoperul trecut pe la CFR Cluj va fi adversarul unui român
21:47
Delegare controversată! Ruda unui oficial al FCSB-ului, în camera VAR la un duel crucial pentru play-off
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 4 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 5 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 6 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele