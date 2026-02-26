Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: "Sunt curios dacă o să vină" - Antena Sport

Preşedintele clubului CSO Vălenii de Munte, Mugurel Bârziloiu, a anunţat că Gabi Matei (36 de ani) e aşteptat la antrenamentele echipei sale, în ciuda scandalului în care e implicat, legat de pariuri.
Gabi Matei, fost jucător al FCSB-ului, a semnat în urmă cu o lună cu echipa din Liga a 3-a.
Preşedintele lui CSO Vălenii de Munte: “Suntem şocaţi. E sub control judiciar, îl aşteptăm la antrenament”
“Noi îl așteptăm în seara asta (n.r. joi, 26 februarie) la antrenament. Suntem și noi șocați de ce s-a întâmplat. Nu am putut să îl contactăm pentru că i-a fost luat telefonul mobil.
Acum este sub control judiciar, i-au dat drumul, în schimb pe ceilalți doi i-au oprit. Deci, până la proba contrarie, considerăm că băiatul e nevinovat, deși am luat în calcul și rezilierea.
În orice caz, nu iese fum fără foc. Noi l-am adus pentru partea sportivă, pentru că se pregătește exemplar la antrenamente și chiar eu cred că mai are de spus un cuvânt în fotbal.
Noi nu avem nimic cu el și sperăm că nu o să mai fie niciodată în situația asta. A venit ca un trăsnet pentru toți și îmi imaginez prin ce trece. Mai multe nu am ce să vă spun.
Sunt chiar curios dacă o să vină. Noi îl așteptăm, pentru că avem meci sâmbătă, avem meci cu Breaza. Am discutat și cu antrenorul și așteptăm să vedem dacă e vinovat sau nu”, a declarat Mugurel Bârziloiu pentru fanatik.ro.
Adus în cătuşe la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, Gabi Matei a primit ulterior control judiciar în dosarul trucării de meciuri de la CS Păulești, club din Liga 3.
Mai multe persoane din cadrul clubului de fotbal CS Păulești, dar nu numai, sunt suspectate că au influenţat şi alterat rezultate ale unor partide din Liga a 3-a, inducând în eroare organizatorii de pariuri sportive.
Suspecţii ar fi obţinut astfel foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei. 21 de persoane au fost duse la audieri.
