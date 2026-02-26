Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: "Sunt curios dacă o să vină" - Antena Sport

Preşedintele clubului CSO Vălenii de Munte, Mugurel Bârziloiu, a anunţat că Gabi Matei (36 de ani) e aşteptat la antrenamentele echipei sale, în ciuda scandalului în care e implicat, legat de pariuri.

Gabi Matei, fost jucător al FCSB-ului, a semnat în urmă cu o lună cu echipa din Liga a 3-a.

Preşedintele lui CSO Vălenii de Munte: “Suntem şocaţi. E sub control judiciar, îl aşteptăm la antrenament”

“Noi îl așteptăm în seara asta (n.r. joi, 26 februarie) la antrenament. Suntem și noi șocați de ce s-a întâmplat. Nu am putut să îl contactăm pentru că i-a fost luat telefonul mobil.

Acum este sub control judiciar, i-au dat drumul, în schimb pe ceilalți doi i-au oprit. Deci, până la proba contrarie, considerăm că băiatul e nevinovat, deși am luat în calcul și rezilierea.

În orice caz, nu iese fum fără foc. Noi l-am adus pentru partea sportivă, pentru că se pregătește exemplar la antrenamente și chiar eu cred că mai are de spus un cuvânt în fotbal.