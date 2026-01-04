Jurnal Antena Sport | Mare cât Zlatan, suedezul Alibek de la CFR s-a prezentat fanilor - Antena Sport

E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”

Ciubotaru, sfătuit de Dorinel Munteanu după ce FCSB s-a înțeles cu Hermannstadt pentru mutare: “Asta mi-aș dori”

Video Jurnal Antena Sport | Rapid are cotă bună

Video Jurnal Antena Sport | Ionuț Cercel i-a făcut pe colegii de la FCSB să râdă la sosirea în Antalya

Foto Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică

Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro!

Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic”

Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga

Foto Staţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro!

Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul