Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul - FC Argeş 2-1 - Antena Sport

Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1

Dan Roșu Publicat: 19 februarie 2026, 15:55

Radu Petrescu, în timpul unui meci - Sport Pictures

La Casa Fotbalului a avut loc o întâlnire între reprezentanţii Comisiei Centrale a Arbitrilor şi oficialii clubului FC Argeş. Totul pentru ca piteştenii să afle ce a discutat Radu Petrescu cu arbitrii VAR, înainte să comită celebra gafă de la Ploieşti.

Argeşenii ceruse să li se pună la dispoziţie înregistrările şi asta s-a â întâmplat la sediul Federaţiei. Chiar dacă înregistrările nu au fost făcute publice, CCA a emis un comunicat cu toate detaliile.

Din spusele CCA, Radu Petrescu i-a întrebat pe colegii din camera VAR dacă fotbalistul oaspeţilor ar fi dat cu piciorul în pământ şi răspunsul a fost “da”. Atunci, acesta a ales să fluiere un fault în atac care nu a fost, doar pentru a-şi repara greşeala.

Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de golul anulat de la Ploieşti

“În cazul audierii fișierelor audio originale ale discuției dintre arbitru și camera VAR pentru faza din minutul 86 al meciului Petrolul Ploiești – ACS Campionii FC Argeș (abatere inexistentă înainte ca mingea să intre în poarta echipei FC Petrolul), CCA a punctat următoarele:

Înregistrarea arată că arbitrul VAR, domnul Iulian Dima, nu a comunicat deloc cu arbitrul înainte ca faultul să fie acordat. Înainte de reluarea jocului, VAR a fost întrebat de arbitru dacă jucătorul ar fi dat cu piciorul în pământ, fapt confirmat de acesta, fără a exprima însă vreo opinie cu privire la existența sau nu a unui fault.

Arbitrul, după reluarea jocului, a fluierat imediat, fără a-i da VAR posibilitatea de a verifica, revizui și interveni, dacă era necesar, deoarece fluierul arbitrului a dus la oprirea jocului înainte ca mingea să fi intrat în poartă”, susţine CCA, pe frf.ro.

Pedeapsa primită de Radu Petrescu

Radu Petrescu a fost drastic pedepsit de CCA, ca urmare a fazei din Petrolul – FC Argeș 2-1. Conform gsp.ro, arbitrul a primit o suspendare de 12 etape.

Kyros Vassaras, șeful CCA, nu va face publică sancțiunea dictată lui Radu Petrescu, însă l-a chemat deja pe arbitru la raport și i-a comunicat decizia.

Ca urmare, Radu Petrescu nu va mai fi delegat la niciun meci din Liga 1, până la finalul sezonului. Din următoarea stagiune, „centralul” va putea reveni la duelurile din prima ligă.

