Câte bilete s-au vândut pentru Rapid - Dinamo, derby-ul de sâmbătă de pe Arena Naţională - Antena Sport

Derby-ul dintre Rapid şi Dinamo va avea loc sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, dar interesul fanilor nu este unul atât de ridicat, ţinând cont de miza partidei în stabilirea ierarhiei la final de sezon regular.

Astfel că pentru partida dintre Rapid şi Dinamo s-au vândut până joi seară aproximativ 12.500 de bilete, în timp ce alte 6.000 de tichete au fost rezervate pentru oaspeţii. Dintre ele, 4.000 au fost achiziţionate deja de fanii “câinilor roşii”.

30.000 de fani la Rapid – Dinamo

Conducerea Rapidului speră ca la ora meciului de pe Arena Naţională, în tribune să se afle 30.000 de suporteri. La partida tur, cu Dinamo gazdă, a fost o asistenţă record de 34.700 de fani. Atunci, Rapid se impunea cu 2-0.

Surprinde interesul redus din acest moment, dacă ţinem cont că Rapid e pe locul 3 în Liga 1, cu 49 de puncte, în schimb de câinii roşii sunt pe 2, cu 52 de puncte. Craiova e liderul, cu 53 de puncte.

Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo

Rapid a primit o veste proastă, cu câteva zile înaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 28-a din Liga 1. Giuleștenii nu se vor putea baza pe Robert Sălceanu (22 de ani).