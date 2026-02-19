Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut "agarici" - Antena Sport

Tensiune totală între Florin Prunea şi Meme Stoica. Totul a plecat de la gestul lui Florentin Petre, care după fluierul final al partidei Dinamo – Unirea Slobozia 1-0, a mers să o înjure pe FCSB alături de fani.
Mihai Stoica a reacţionat dezamăgit la gestul lui Florentin Petre, amintind că Gigi Becali a intervenit pentru că i-a salvat viața. Florin Prunea a intrat şi el în dispută, dar cu câteva declaraţii jignitoare. L-a făcut “agarici” pe Meme pe care l-a ameninţat şi cu bătaia.
“Dar MM Stoica când i-a dat ăluia cu pumnul în gură? Acum îl văd pe «Mimi» Stoica că se ia de Petre. Băi, agariciule, păi dacă eram în locul suporterului ăla, îți dădeam eu ție una în scăfârlia aia! «Mimi» Stoica ne dă nouă lecții de moralitate. Se ia el de Petre și el i-a dat ăluia un pumn în gură… A avut noroc că nu l-a prins pe unul ca lumea, să îl ia de acolo și să șteargă cu el pe jos. Cu agariciul acesta de MM Stoica.
Face el d-astea? Ciocul mic! Nu îl cerți tu pe Florentin Petre. S-a dus și peste Borcea la lojă, când i-a dat ăla un trabuc în nas și Nețoiu i-a dat la ficat. Făcea el pe teren: ‘Borcea!’ (n.r.- gesticulează cu pumnul). El se dădea șmecher, să îi arate lui Bucșaru (n.r.- fost patron la Unirea Urziceni), cum face și cu Gigi acum. ‘Fac eu!’. Ce faci, mă, tu, păcăliciule, agariciule? Îl ceartă el pe Florentin Petre…”, a declarat Florin Prunea, conform iamsport.ro.
Meme Stoica a evitat să intre în conflict cu Prunea, pe care l-a catalogat drept o persoană care “nu merită”.
”Nu mă interesează. Serios, nu mă interesează. Chiar nu mă interesează. Florentin Petre este angajatul unui club, pot să comentez orice, sunt în competiție cu celelalte cluburi. Ce spun alții, mai ales în registrul ăsta, nu comentez pentru că nu fac altceva decât să validez anumiți oameni care nu merită”, a reacţionat MM Stoica, la Prima Sport.
