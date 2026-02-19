Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut "agarici" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici”

Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici”

Radu Constantin Publicat: 19 februarie 2026, 22:57

Comentarii
Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut agarici

Tensiune totală între Florin Prunea şi Meme Stoica. Totul a plecat de la gestul lui Florentin Petre, care după fluierul final al partidei Dinamo – Unirea Slobozia 1-0, a mers să o înjure pe FCSB alături de fani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a reacţionat dezamăgit la gestul lui Florentin Petre, amintind că Gigi Becali a intervenit pentru că i-a salvat viața. Florin Prunea a intrat şi el în dispută, dar cu câteva declaraţii jignitoare. L-a făcut “agarici” pe Meme pe care l-a ameninţat şi cu bătaia.

“Dar MM Stoica când i-a dat ăluia cu pumnul în gură? Acum îl văd pe «Mimi» Stoica că se ia de Petre. Băi, agariciule, păi dacă eram în locul suporterului ăla, îți dădeam eu ție una în scăfârlia aia! «Mimi» Stoica ne dă nouă lecții de moralitate. Se ia el de Petre și el i-a dat ăluia un pumn în gură… A avut noroc că nu l-a prins pe unul ca lumea, să îl ia de acolo și să șteargă cu el pe jos. Cu agariciul acesta de MM Stoica.

Face el d-astea? Ciocul mic! Nu îl cerți tu pe Florentin Petre. S-a dus și peste Borcea la lojă, când i-a dat ăla un trabuc în nas și Nețoiu i-a dat la ficat. Făcea el pe teren: ‘Borcea!’ (n.r.- gesticulează cu pumnul). El se dădea șmecher, să îi arate lui Bucșaru (n.r.- fost patron la Unirea Urziceni), cum face și cu Gigi acum. ‘Fac eu!’. Ce faci, mă, tu, păcăliciule, agariciule? Îl ceartă el pe Florentin Petre…”, a declarat Florin Prunea, conform iamsport.ro.

Meme Stoica a evitat să intre în conflict cu Prunea, pe care l-a catalogat drept o persoană care “nu merită”.

Reclamă
Reclamă

”Nu mă interesează. Serios, nu mă interesează. Chiar nu mă interesează. Florentin Petre este angajatul unui club, pot să comentez orice, sunt în competiție cu celelalte cluburi. Ce spun alții, mai ales în registrul ăsta, nu comentez pentru că nu fac altceva decât să validez anumiți oameni care nu merită”, a reacţionat MM Stoica, la Prima Sport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni
Observator
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni
Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul spus de o sportivă
Fanatik.ro
Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul spus de o sportivă
23:45
Cum a ajuns Gigi Becali să-l transfere pe jucătorul care e gata să debuteze: “Băi, nene, am și eu o rugăminte”
23:30
LIVE SCOREPAOK – Celta Vigo 1-2. Ionuț Radu a câștigat duelul românilor contra lui Răzvan Lucescu. Patru meciuri se joacă acum
23:26
VideoCătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din Formula 1 pentru Red Bull: “Revine numărul 3”
23:10
FotoCele mai tari imagini cu programul Juliei Sauter de la Jocurile Olimpice. Așa a intrat în istoria României
23:04
Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva”
22:34
Dinamo, învinsă de finalista EHF Champions League. “Dulăii” au rezistat doar o repriză
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”