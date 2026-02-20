SUA, al treilea aur olimpic la hochei feminin! Victorie în prelungiri după finala dramatică cu Canada - Antena Sport

Jucătoarele Statelor Unite ale Americii, după ce au cucerit aurul la Jocurile Olimpice / Profimedia

Echipa feminină de hochei pe gheaţă a Statelor Unite a câştigat medaliile de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, joi seara, după ce învins în finală formaţia Canadei cu scorul de 2-1 (0-0, 0-1, 1-0, 1-0), după prelungiri, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Golul victoriei a fost marcat de Megan Keller (64:07). Campioanele en titre au deschis scorul prin Kristin O’Neill, dar americancele au dominat meciul. Hilary Knight a restabilit egalitatea în finalul timpului regulamentar (57:56) şi a trimis meciul în prelungiri.

SUA, al treilea aur olimpic la hochei feminin

De la introducerea turneului feminin de hochei în programul olimpic, în 1998, la Nagano (Japonia), acesta este al treilea titlu cucerit de Statele Unite, după cele din 1998 şi 2018, alte cinci revenind Canadei (2002, 2006, 2010, 2014, 2022).

Medaliile de bronz au revenit Elveţiei, care a dispus în finala mică de Suedia cu scorul de 2-1, după prelungiri, printr-un gol marcat de Alina Muller.