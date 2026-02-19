Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: "Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva" - Antena Sport

Închide meniul
Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva”

Radu Constantin Publicat: 19 februarie 2026, 23:04

Comentarii
Julia Sauter, în timpul programului liber de la Jocurile Olimpice / Profimedia

Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale. Sauter, care a evoluat în seria a doua, a obţinut la programul liber 127.80 puncte şi cu cele 63.13 puncte de la programul scurt a ajuns la un total de 190.93 puncte, personal best.

„Când am auzit 190 de puncte, wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Am fost atât de fericită”, a spus Julia Sauter pentru Golden Skate.

„Cred că pe tot parcursul sezonului am încercat să rămân mereu în moment. Roxana m-a ajutat să mă dezvolt pas cu pas. Am cumpărat și un program de psihologie sportivă pentru a-l avea în «valiza» mea. Observ că totul devine din ce în ce mai bun, inclusiv modul în care abordez competițiile. Desigur, obiectivul era ca totul să se îmbine perfect la această competiție.”, a mai spus ea pentru sursa menţionată.

Potrivit Eurosport, precedentul record al unei patinatoare din România era poziţia 23, Roxana Luca, în 2002. Dacă va încheia în top 13, Julia Sauter va depăşi şi recordul de la masculin al României, deţinut de Gheorghe Chiper şi Corner Gheorghe – poziţia 14.

În vârstă de 28 de ani, Julia Sauter se află la prima participare la Jocurile Olimpice.

